Festival Charlot, quattro giorni di cultura, musica e attività nei quartieri di Beausoleil

Dal 16 al 19 settembre, Beausoleil ospita il “Festival Charlot dans et hors les murs”, una manifestazione attraverso la quale il Village Charlot porta le proprie attività fuori dalla sede, coinvolgendo diversi quartieri e luoghi della città.

Il programma prevede appuntamenti in Place de la Libération, al Marché Eiffel, nel quartiere Devens, a Ténao, nel Moneghetti e al Village Charlot, con iniziative dedicate alla cultura, alla scoperta e alla partecipazione.

Mercoledì 16 settembre il programma inizierà in Place de la Libération, con il Charlobus dalle 10 alle 12 e, dalle 14 alle 16, un laboratorio creativo per realizzare piccoli personaggi con “capelli d’erba”.

Giovedì 17 settembre, al Village Charlot, dalle 9 alle 9.30 sono previsti l’accoglienza con caffè e il discorso del sindaco. Dalle 9.45 alle 12.30 seguiranno un incontro tra abitanti e partner e tavole rotonde dedicate alla cultura, all’alimentazione, al digitale e ai legami sociali. Alle 12.30 è previsto un pranzo condiviso alle Petites Cantines, mentre dalle 14.30 alle 16 la Micro-Folie proporrà la proiezione del documentario “F.L.I.”, seguita da un dibattito.

La giornata proseguirà al Jardin du Ténao, dalle 16.30 alle 18.30, con il Charlobus e un laboratorio dedicato alla decorazione di piccoli vasi.

Venerdì 18 settembre, il Village Charlot sarà presente nel quartiere Moneghetti, nel parcheggio Victor Hugo, dalle 16 alle 19, con il Charlobus e un laboratorio dedicato alla realizzazione di “bombe di semi”.

Dalle 19 alle 20.30, alla Micro-Folie del Village Charlot, è prevista la proiezione dei cortometraggi “Cour d’école” e dei film delle ultime tre edizioni di “Parcour(t)s ta Ville”. Alle 19, alle Petites Cantines, è inoltre in programma un incontro di fine giornata, mentre alle 20.30 il Jardin des Cultures ospiterà la proiezione all’aperto del film “Marsupilami”, diretto da Philippe Lacheau.

Sabato 19 settembre, il programma si concentrerà nuovamente al Village Charlot e al Marché Eiffel. Dalle 9 alle 11, al Marché Eiffel, saranno presenti il Charlobus e una “valigia delle storie”, accompagnati da un’animazione itinerante con artisti sui trampoli, ballerini, acrobati e artisti specializzati in spettacoli con il fuoco.

Al Village Charlot, dalle 10 alle 11, si terrà una visita guidata, su iscrizione. Alle 11 sono previsti il discorso del sindaco e l’inaugurazione del murale realizzato collettivamente dal FabLab insieme all’artista Tracemat.

Alle 11.30 sarà presentato il libro di Cyril Maguy, scritto insieme agli abitanti, seguito da un concerto. Dalle 12.30 alle 14, ai Jardins, è previsto un pranzo sull’erba con buffet delle Petites Cantines e animazioni artistiche itineranti.

Nel pomeriggio il programma proseguirà alle 14 con una gara dei camerieri, seguita dalle visite guidate del Village Charlot, da un laboratorio di robotica al FabLab e dalle attività della Médiathèque Jeunesse. Dalle 16.30 alle 18, al Jardin des Cultures, è inoltre previsto lo spettacolo “La Belle Étoile”.

Per tutta la giornata di sabato, la Micro-Folie proporrà inoltre la proiezione continua di cortometraggi realizzati dai bambini delle scuole di Beausoleil nell’ambito dei percorsi “Cour d’école” e “Parcour(t)s ta ville”.

Durante le quattro giornate, il Charlobus rappresenterà uno degli elementi itineranti del festival, insieme a diverse attività, tra cui studio di registrazione, biblioteca, ludoteca, Micro-Folie, laboratori, concerti, esposizioni, degustazioni, proiezioni e tavole rotonde.