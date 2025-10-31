“La Gioconda amoureuse”: un viaggio tra arte e sentimento alla Maison de France di Monaco

Un dialogo tra arte, musica e passione prenderà vita nel cuore del Principato di Monaco. Venerdì 7 novembre 2025, alle ore 20, la Maison de France (42 rue Grimaldi) aprirà le sue porte a un evento culturale d’eccezione: la rappresentazione dello spettacolo musicale bilingue “La Gioconda: i segreti dell’amore...” / “La Joconde amoureuse”.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Dante Alighieri del Principato di Monaco, sotto l’Alto Patrocinio di S.A.R. la Principessa di Hannover, in collaborazione con l’Alliance Française de Monaco. Un sodalizio prestigioso che, ancora una volta, conferma la vocazione culturale del Principato come luogo d’incontro tra le arti e le lingue europee.

La drammaturgia dell’opera è firmata da Jean–Marie Rainaud, mentre la regia e la produzione sono affidate a Giovanna Alberto Maragliano Caranza, figura di spicco nel panorama teatrale italo-francese. Il progetto mette in dialogo due culture, due lingue e due sensibilità artistiche, in un gioco di riflessi che evoca il mistero della celebre Gioconda di Leonardo da Vinci.

Sul palcoscenico si alterneranno attori italiani e francesi: Raffaella Tomellini nel ruolo della Gioconda e Oreste Valente nei panni di Leonardo da Vinci per la versione italiana; Sabrina Paillé interpreterà La Joconde e Cédric Garoyan Léonard de Vinci per quella francese. Una scelta artistica che sottolinea la doppia anima dello spettacolo, sospesa tra Firenze e Parigi, tra Rinascimento e modernità.

L’atmosfera sarà ulteriormente arricchita dalla musica dal vivo, affidata al soprano Christina Collier e al chitarrista classico Blagovest Georgiev, che accompagneranno la narrazione con sonorità raffinate e suggestive. La musica, in questo contesto, diventa voce dell’anima, eco dell’amore e specchio del genio leonardesco.

“La Gioconda amoureuse” non è soltanto uno spettacolo teatrale, ma un viaggio poetico ed emozionale che indaga i segreti dell’amore, l’enigma del sorriso più celebre della storia e il legame profondo tra arte e sentimento.

Un’occasione imperdibile per gli amanti del teatro, della cultura italiana e francese, e per chi desidera lasciarsi conquistare dalla magia dell’arte.



