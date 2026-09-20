Rando Spi nell’Estérel, il 3 ottobre una giornata tra escursione, preghiera e fraternità

Dopo la pausa estiva, torna la Rando Spi, l’appuntamento dedicato a escursionismo, spiritualità e momenti di condivisione. La prossima uscita è in programma sabato 3 ottobre 2026 nell’Estérel, con una giornata che unirà attività all’aperto, riflessione, preghiera e scambi fraterni.

Il ritrovo è fissato alle 9 precise sulla Place du Campanin, presso la chiesa Saint-Nicolas di Monaco. L’escursione prevede un percorso di circa 8 chilometri e un dislivello positivo di 250 metri. Durante la giornata sarà possibile anche scoprire una statua della Vergine Maria nell’Estérel, in occasione dell’inizio del mese del Rosario.

Il rientro è previsto intorno alle 17, nello stesso luogo di partenza.

I partecipanti dovranno portare con sé il pranzo al sacco, una quantità sufficiente di acqua, scarpe adatte, cappellino o cappello, crema solare e un indumento caldo e/o impermeabile in base alle condizioni meteorologiche. I bastoncini da trekking sono facoltativi.

L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata scrivendo all’indirizzo randospi@diocese.mc oppure telefonando ai numeri 06 78 71 34 43 e 06 64 48 80 55. Al momento dell’iscrizione è necessario indicare nome, cognome, numero dei partecipanti, numero di cellulare e indirizzo e-mail.

In caso di maltempo, l’escursione potrà essere annullata.

Informazioni:

https://diocese.mc/evenement/rando-spi-dans-lesterel.