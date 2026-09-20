U Cavagnëtu, oltre 800 monegaschi riuniti al Parc Princesse Antoinette con la Famiglia Principesca

Sabato 19 settembre, oltre 800 Monégasques si sono riuniti al Parc Princesse Antoinette per il tradizionale picnic “U Cavagnëtu”, appuntamento che segna ogni anno il ritorno alla vita comunitaria dopo la pausa estiva.

All’evento hanno partecipato LL.AA.SS. il Principe Alberto II, la Principessa Charlène, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella, Leticia de Massy e diversi membri della Famiglia Principesca. Al loro arrivo, la Famiglia Principesca è stata accolta dal Sindaco Georges Marsan, insieme ai membri del Consiglio Comunale, prima di raggiungere i partecipanti al picnic.

Come da tradizione, la serata si è aperta con la consegna dei bouquet e le danze del gruppo La Palladienne, seguite dalla messa celebrata all’aperto sul campo polisportivo da Monsignor Dominique-Marie David. La celebrazione è stata accompagnata dalla corale U Cantin d’A Roca, con l’esecuzione di canti legati al patrimonio monegasco.

Sotto gli ulivi del Parc Princesse Antoinette, i partecipanti hanno poi condiviso il momento conviviale portando i propri cestini e gustando le specialità proposte dalla Mairie de Monaco. Socca, barbecue, fougasses monégasques, gelati e altre specialità hanno completato il picnic preparato dalle famiglie.

Nell’ambito del gemellaggio con la città di Dolceacqua, il cui terzo anniversario sarà celebrato a novembre, sono stati inoltre preparati sul posto i fresciœi di baccalà, specialità ligure a base di merluzzo.

La serata è stata accompagnata dalla musica di un Quartet de Jazz guidato da Lionel Vaudano, professore all’Académie Rainier III, e dalla corale U Cantin d’A Roca. Per i più giovani sono stati organizzati un laboratorio per la decorazione di tote bag e attività con clown itineranti. Un photobooth ha inoltre permesso alle famiglie di portare con sé un ricordo della nuova edizione di “U Cavagnëtu”.

Il tradizionale picnic ha regalato una serata di festa e convivialità, riunendo al Parc Princesse Antoinette monegaschi di tutte le generazioni.