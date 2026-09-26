Aiglun, Puget-Théniers, Beuil e Villars-sur-Var: il percorso dei Grimaldi nell’entroterra con il principe Alberto II

Due giornate attraverso l’entroterra delle Alpi Marittime per approfondire il legame tra la famiglia Grimaldi e alcuni dei territori che ne hanno segnato la storia. È questo il filo conduttore della visita compiuta dal principe Alberto II di Monaco nelle giornate di lunedì 21 e martedì 22 settembre, con un itinerario che ha toccato Aiglun, Puget-Théniers, Beuil e Villars-sur-Var.

La visita si è svolta nell’ambito della Federazione dei Siti storici Grimaldi, realtà che riunisce i comuni legati alla storia della dinastia. Il percorso ha permesso al Sovrano di incontrare amministratori, abitanti e rappresentanti delle realtà locali, oltre a conoscere alcuni dei luoghi e delle tradizioni che caratterizzano questi territori.

Ad Aiglun, prima tappa del viaggio, il principe Alberto II ha raggiunto la particolare fortificazione trogloditica situata nella valle dell’Estéron. Il sito, inserito in un contesto naturale di particolare interesse, è stato al centro di attività di tutela sostenute anche dalla Fondation du patrimoine e dalla Mission Patrimoine affidata a Stéphane Bern.

La giornata è poi proseguita a Puget-Théniers, dove il Sovrano ha preso parte all’inaugurazione di un complesso sportivo intitolato a suo nome. Durante la visita ha incontrato anche Youri Djorkaeff, campione del mondo con la nazionale francese nel 1998.

Nel corso degli appuntamenti, il principe Alberto II ha richiamato gli avvenimenti che collegano la propria famiglia alla storia della regione di Nizza. Tra questi figura il ruolo svolto da Jean Grimaldi di Beuil nel 1388, durante il passaggio di Nizza verso gli Stati di Savoia. In seguito a quell’episodio, Jean Grimaldi e il fratello Ludovic ottennero dal conte Amedeo VII numerosi territori, tra castelli e villaggi.

Martedì il programma ha raggiunto Beuil, altro centro strettamente legato alla storia dei Grimaldi di Beuil. Qui il principe ha incontrato la comunità locale e ha rivolto l’attenzione anche alle attività artigianali del territorio, invitando gli operatori locali a prendere parte a una futura manifestazione dedicata ai feudi storici Grimaldi a Monaco.

Proprio durante la tappa a Beuil è emerso uno dei progetti destinati a rafforzare la conoscenza di questo patrimonio. La Federazione dei Siti storici Grimaldi sta lavorando alla realizzazione di un’applicazione per smartphone che dovrebbe essere disponibile nel 2027. Il progetto, sviluppato insieme alle collettività locali, permetterà di individuare attraverso la geolocalizzazione i luoghi collegati alla presenza e alla storia dei Grimaldi, accompagnando i visitatori lungo gli itinerari.

L’ultima tappa del viaggio è stata Villars-sur-Var, dove il principe ha concluso il suo percorso tra le testimonianze storiche del territorio. Il comune conserva un legame particolarmente lungo con i Grimaldi di Beuil, che ne esercitarono l’autorità per circa 250 anni.

Anche Villars-sur-Var rientra tra i comuni destinati a essere valorizzati nell’ambito delle future iniziative organizzate a Monaco, offrendo l’occasione di presentare al pubblico del Principato le proprie produzioni e le specialità locali.