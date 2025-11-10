Menton celebra l’amicizia e la memoria storica con eventi solenni

Oggi e domani la città di Menton ospita una serie di eventi significativi che rafforzano i legami con il 27° Battaglione di Cacciatori Alpini di Annecy e commemorano la memoria storica della Grande Guerra.

Lunedì 10 novembre

Alle 18:00, presso il Palais de l’Europe, Salon de Luxembourg, avrà luogo la firma del protocollo d’intesa per il gemellaggio tra la città di Menton e il 27° Battaglione di Cacciatori Alpini. Subito dopo, alle 19:00, nel Théâtre Francis Palmero, la fanfara del 27° Battaglione offrirà un concerto aperto al pubblico, un momento di musica e tradizione militare.

Martedì 11 novembre

La giornata è dedicata alla memoria storica e alla celebrazione della pace. Alle 10:30, il pubblico si raccoglie presso il Monumento ai Caduti, Place des Victoires, per la cerimonia del 107° anniversario dell’Armistizio del 1918, con la partecipazione del 27° Battaglione di Cacciatori Alpini. Alle 11:00, nella Église du Sacré-Cœur, si celebra una Messa di ringraziamento per la pace, momento di riflessione e preghiera per la concordia tra i popoli. La mattinata si conclude alle 12:00, nel Palais de l’Europe, Salon de Grande-Bretagne, con la consegna delle medaglie ai cittadini e militari che si sono distinti per impegno e servizio.

Questi eventi testimoniano l’importanza della memoria storica, il valore della pace, celebrati attraverso cerimonie solenni e momenti culturali aperti alla cittadinanza.