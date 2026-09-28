La mongolfiera Monaco Moravia torna sulla Place du Palais per il Monaco Yacht Show 2026 (Foto)

La mongolfiera nazionale Monaco Moravia è tornata a sollevarsi sulla Place du Palais Princier in occasione del Monaco Yacht Show 2026, a un anno dalla sua prima spettacolare presentazione nel cuore del Principato.

L’operazione, realizzata dal Club des Aéronautes de Monaco, ha richiesto un’attenta valutazione delle condizioni meteorologiche. Vento, direzione, intensità ed evoluzione delle condizioni atmosferiche sono stati monitorati con precisione, fino alla conferma dell’allestimento pochi minuti prima dell’inizio dell’operazione.

Ancorata al suolo per garantire il massimo controllo e la sicurezza dell’operazione, la mongolfiera Monaco Moravia è stata completamente gonfiata sulla Place du Palais Princier, offrendo uno spettacolo particolarmente suggestivo nel cuore del Principato.

A supervisionare l’allestimento è stato Alain Cruteanschii, Presidente del Club des Aéronautes de Monaco e pilota della mongolfiera nazionale, insieme alle squadre del club.

«Una serata straordinaria, in una cornice eccezionale. La fiducia che ci ha accordato il Sovrano, consentendoci di volare sulle sue terre, rappresenta un immenso onore per il Club des Aéronautes de Monaco e per tutti i nostri partner. Attraverso ciascuna delle nostre iniziative, siamo orgogliosi di promuovere un’immagine elegante, appassionata e spettacolare del Principato di Monaco», ha dichiarato Alain Cruteanschii.

La presentazione si è svolta anche alla presenza dei rappresentanti di Moravia Yachting, partner principale degli Aéronautes de Monaco dallo scorso anno. La collaborazione sostiene lo sviluppo del progetto e la sua proiezione oltre i confini del Principato.

Tra gli obiettivi del Club figura infatti un progetto di attraversamento degli Stati Uniti da est a ovest nel 2027–2028, con partenza da Philadelphia, città natale della Principessa Grace. Il percorso prevede sette tappe nell’arco di quasi due mesi e dovrebbe condurre la mongolfiera all’Albuquerque International Balloon Fiesta, dove è prevista la partecipazione alla Nations Cup.

«Accettando la Presidenza Onoraria degli Aéronautes de Monaco, il Sovrano offre il proprio sostegno ufficiale a questa mongolfiera ecologica, nei colori rosso e bianco, autentico simbolo dell’impegno del Principato», ha sottolineato il Presidente del club.

Prima dell’appuntamento negli Stati Uniti, la Monaco Moravia sarà impegnata in diverse iniziative e manifestazioni all’inizio del 2027. A gennaio sono previste presenze al Festival di Mondovì, in Italia, a Méribel, nel cuore delle Tre Valli, e al Festival Internazionale delle Mongolfiere di Château-d’Œx, in Svizzera. A febbraio sono invece indicati appuntamenti a Verbier, in Svizzera, e ad Auron, nelle Alpi Marittime, oltre ad altri voli verso destinazioni che saranno successivamente svelate.

L’appuntamento sulla Place du Palais ha segnato un nuovo momento importante per la Monaco Moravia, che guarda ora ai prossimi voli e alle nuove destinazioni con l’obiettivo di portare sempre più lontano i colori del Principato.