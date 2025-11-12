Oggi a Monaco: un viaggio spirituale attraverso l’arte

Oggi, mercoledì 12 novembre 2025, dalle 14:00 alle 15:45, presso AGORA – Maison diocésaine, 18 rue Bellevue, 98000 Monaco, si terrà l’incontro “Expérience spirituelle à travers l’art”, organizzato dal Service de la Culture del Diocesi di Monaco. L’accoglienza inizierà alle 13:30.

I partecipanti avranno l’opportunità di osservare un dettaglio significativo di un’opera d’arte e di condividerne le impressioni personali in piccoli gruppi, in relazione a un testo biblico. Le opere spaziano dall’antico al contemporaneo, con stili diversi, e non è richiesta alcuna conoscenza artistica o storica.

La sessione si concluderà con un momento di preghiera guidato da Mons. René Giuliano e dal Padre Réginald Desplanques, con la partecipazione di Montserrat Blazquez e Livia Ruspoli.

Un’occasione imperdibile per vivere arte e spiritualità oggi pomeriggio a Monaco, lasciandosi ispirare dai dettagli più significativi delle opere e dalla parola biblica.