Incidenti davanti ai licei Paul-Valéry e Pierre-et-Marie-Curie di Mentone: incendiati cinque cassonetti, mobilitate le forze dell’ordine

Questa mattina, i due principali istituti scolastici di Mentone sono interessati da movimenti di blocco.

Al liceo Paul-Valéry, la situazione è arrivata a un punto critico con l’incendio di cinque cassonetti, che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’incendio è stato domato. La Polizia nazionale è presente sul posto e sono stati effettuati degli arresti.

Al liceo Pierre-et-Marie-Curie, anche le forze dell’ordine sono mobilitate e, al momento, la situazione rimane stabile.

Di fronte a questi eventi, Alexandra Masson condanna con la massima fermezza le violenze e i danneggiamenti commessi nei pressi degli istituti scolastici.

«Manifestare è un diritto. Appiccare incendi, danneggiare e mettere in pericolo gli altri non lo è. Non permetterò che la violenza e il disordine si insedino davanti ai nostri istituti scolastici. Possiamo comprendere le domande e le rivendicazioni dei nostri studenti. Ma coloro che approfittano di queste mobilitazioni per commettere atti di violenza o danneggiamenti dovranno rispondere delle proprie azioni. La scuola deve rimanere un luogo sicuro. I nostri giovani devono poter studiare, i nostri insegnanti lavorare e le nostre famiglie accompagnare i propri figli senza temere violenze. Ringrazio i poliziotti e i vigili del fuoco mobilitati questa mattina. A Mentone, l’ordine pubblico sarà rispettato.»

La Città di Mentone rimane pienamente mobilitata e in contatto con i servizi dello Stato al fine di seguire l’evoluzione della situazione e garantire la sicurezza nei pressi degli istituti scolastici.