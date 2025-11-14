Nasce la terza Maison Médicale di Nizza: più prevenzione e cure di prossimità per tutti

Il Consiglio comunale di Nizza, riunito il 14 novembre 2025, ha approvato il regolamento della terza Maison Médicale cittadina, destinata ad aprire i battenti all’inizio del 2026 in rue d’Italie 17.

L’obiettivo è potenziare un servizio sanitario facilmente accessibile, basato su prevenzione, diagnosi e trattamento, grazie al lavoro coordinato di medici e professionisti della salute.



«La salute è il nostro bene più prezioso e una priorità per tutti – ha ricordato il sindaco di Nizza –. Le case mediche rispondono all’esigenza fondamentale di poter contare su cure vicine e tempestive. Con questa terza struttura rafforziamo un dispositivo che integra medicina territoriale, prevenzione e salute ambientale, rispondendo a una sfida cruciale di sanità pubblica».



Una rete già attiva nei quartieri

La nuova sede si aggiunge alle due Case Mediche già operative: quella della Route de Bellet, aperta nel luglio 2024, e quella di rue du Professeur Delvalle nel quartiere Pasteur, attiva dal giugno 2025 e sede anche dell'Institut Hospitalo-Universitaire RespirEra.



La struttura di via d’Italia offrirà:

Medicina generale, con presenza cinque giorni a settimana e possibilità di visite a domicilio.

Professionisti paramedici, infermieri, fisioterapisti e altre figure, per ampliare e integrare l’assistenza.



Consultazioni specialistiche avanzate, in collaborazione con il CHU di Nizza, l’Université Côte d’Azur e la CPAM, per percorsi personalizzati di prevenzione e diagnosi precoce: salute maschile e femminile, programmi per senior, bambini e adolescenti, oltre a percorsi dedicati ai minori con bisogni specifici.



Prevenzione, educazione sanitaria e supporto sociale

Accanto alle attività ambulatoriali, la nuova Casa Medica ospiterà:

sedute di vaccinazione,

screening per diabete e ipertensione,

bilanci di forma e prescrizioni di attività fisica adattata,

laboratori di educazione alla salute e alla salute ambientale,

sportelli sociali rivolti agli anziani isolati.

Una Maison Sport-Santé nel cuore della città

Elemento distintivo della nuova struttura sarà l’integrazione di una Maison Sport-Santé, realizzata con il Comune, il CCAS e la Métropole Nice Côte d’Azur.

Qui verranno proposte attività motorie e percorsi di movimento finalizzati alla salute e al benessere, pensati anche per persone con patologie croniche o a lungo decorso.



Con questa terza apertura, Nizza continua dunque a investire su un modello di sanità territoriale che punta sulla prevenzione e sul facile accesso ai servizi, avvicinando sempre più la cura ai cittadini.





