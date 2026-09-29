Monaco rafforza la cooperazione con l’Ufficio europeo dei brevetti

L’Ufficio europeo dei brevetti (OEB) rafforza la propria cooperazione con Monaco. Lunedì 28 settembre, il presidente dell’OEB António Campinos ha incontrato Frédéric Cottalorda, Consigliere di Governo-Ministro delle Finanze e dell’Economia, Julien Dejanovic, Direttore dello Sviluppo Economico, e Jean-Pierre Santos, Capo della Divisione della Proprietà Industriale (DPI/MCIPO).

L’incontro ha permesso di ribadire la qualità delle relazioni tra Monaco e l’OEB e di confrontarsi sulle priorità comuni in materia di sostegno all’innovazione, trasformazione digitale e miglioramento dell’accesso ai servizi di proprietà industriale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Al centro degli scambi anche la trasformazione digitale dei servizi legati alla proprietà industriale. In questo contesto, le due parti hanno concordato di valutare l’opportunità per Monaco di utilizzare la piattaforma Front Office sviluppata dall’OEB, una soluzione per il deposito online già adottata o in fase di adozione in 20 Stati membri.

La riflessione riguarderà in particolare gli aspetti tecnici, operativi e giuridici della piattaforma, oltre ai possibili benefici per gli utenti monegaschi.

La riunione ha inoltre permesso di affrontare le possibili evoluzioni del quadro monegasco in materia di proprietà industriale, con l’obiettivo di proseguirne la modernizzazione. Tra gli argomenti discussi figurano l’adattamento del sistema normativo, alcune raccomandazioni derivanti dal programma di convergenza delle pratiche dell’OEB e, più in generale, le possibili evoluzioni legislative per avvicinare il sistema monegasco agli standard internazionali e alla Convenzione sul brevetto europeo (CBE), rafforzandone al contempo l’accessibilità e la sicurezza giuridica.

Monaco è membro dell’Organizzazione europea dei brevetti dal 1° dicembre 1991. Il Principato e l’OEB mantengono da allora una stretta cooperazione, rafforzata recentemente dalla firma, nel marzo 2025, di un accordo bilaterale di cooperazione.

Nel corso dell’incontro, il presidente dell’OEB ha inoltre sottolineato l’impegno di Monaco a favore del proprio ecosistema dell’innovazione, in particolare attraverso il sostegno alle start-up e alle PMI.

Le due parti hanno infine espresso la volontà di proseguire il dialogo e di esplorare nuovi ambiti di cooperazione, in particolare nel trattamento dei brevetti nazionali e nello sviluppo di strumenti digitali adeguati alle esigenze delle imprese, degli innovatori e dei ricercatori del Principato.