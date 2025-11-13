Oggi a Monaco: Les jeudis de l’Agora

Buongiorno a tutti! Oggi, giovedì 13 novembre 2025, si terrà un nuovo incontro del ciclo “Les jeudis de l’Agora”. L’appuntamento è presso AGORA – Maison diocésaine, 18 rue Bellevue, dalle 11:30 alle 14:30.

La giornata inizierà con un momento di adorazione alle 11:30, seguito dalla messa alle 12:15 e da un pranzo condiviso, con piatti portati dai partecipanti. L’incontro sarà guidato da Mons. Dominique-Marie David.

L’iniziativa è aperta a tutti e rappresenta un’occasione speciale per vivere un momento di raccoglimento spirituale, incontrare la comunità e condividere insieme un’esperienza di fede e convivialità.

Vi aspettiamo numerosi per partecipare a questa giornata di preghiera e condivisione!