Nuovi spazi per i dipendenti: inaugurati la Monte-Carlo SBM Academy e l’Espace Marie Blanc (Foto)

Monte-Carlo Société des Bains de Mer continua a investire nella formazione e nel benessere dei propri dipendenti.

Giovedì 1° ottobre, Stéphane Valeri, Presidente-Délegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, e Sophie Vincent, Direttrice delle Risorse Umane del Gruppo, hanno inaugurato due nuovi spazi realizzati all’11° piano della sede Aigue-Marine, alla presenza dei membri del Comitato Esecutivo e dei collaboratori.

Si tratta di Monte-Carlo SBM Academy, il nuovo centro di formazione interno dedicato ai dipendenti, e dell’Espace Marie Blanc, il nuovo spazio di ristorazione destinato ai collaboratori della sede del Gruppo.

Monte-Carlo SBM Academy si inserisce nelle iniziative già avviate da Monte-Carlo Société des Bains de Mer per attrarre e fidelizzare i propri talenti e sviluppare le competenze dei collaboratori nei 130 mestieri presenti all’interno del Gruppo.

Il nuovo centro di formazione si estende su una superficie di 226 metri quadrati ed è stato progettato dallo studio Saguez & Partners, in collaborazione con la Direzione della costruzione e del patrimonio edilizio. Lo spazio comprende un open space, diversi uffici e tre sale formazione, consentendo a 40 collaboratori di seguire contemporaneamente attività formative.

La nuova Academy completa la piattaforma di e-learning My SBM Academy, lanciata esattamente un anno fa e accessibile dai computer professionali, dagli smartphone e dai tablet. La piattaforma propone moduli interamente dedicati a SBM, dedicati sia a tematiche trasversali sia ad argomenti più specifici, tecnici e legati ai diversi mestieri.

Monte-Carlo SBM Academy offre inoltre un'ampia proposta formativa articolata in 20 categorie, con corsi tenuti da fornitori esterni selezionati dal Gruppo, da dipendenti formatori interni precedentemente formati e attraverso moduli personalizzati sviluppati direttamente dai team di formazione di Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Alcuni dei corsi proposti sono certificati, tra gli altri, dalla EHL Hospitality Business School. Tra le iniziative figura il programma certificante Trainer in Practical Arts, recentemente avviato in collaborazione con EHL Hospitality Business School, destinato ai futuri formatori ai quali vengono forniti strumenti pedagogici per sviluppare le competenze dei collaboratori attraverso una metodologia adattata ai diversi mestieri.

Nel 2025-2026, oltre 1.700 collaboratori hanno beneficiato gratuitamente di almeno una formazione organizzata da Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Con la Monte-Carlo SBM Academy, il Gruppo intende proseguire e rafforzare la formazione continua, favorendo lo sviluppo delle competenze, la trasmissione del know-how e la continuità dei 130 mestieri presenti al suo interno.

Il Gruppo punta inoltre, in prospettiva, ad ampliare l'offerta di formazioni certificanti interne e ad aprirle anche all'esterno.

Sempre all’11° piano della sede Aigue-Marine è stato inaugurato il nuovo spazio di ristorazione dedicato ai dipendenti della sede, denominato Espace Marie Blanc. Anche questo ambiente è stato progettato dallo studio Saguez & Partners e il nome è stato scelto dai collaboratori attraverso un concorso interno.

Esteso su 327 metri quadrati, l’Espace Marie Blanc dispone di due aree per la ristorazione, con 113 posti a sedere, uno spazio lounge e una zona destinata alla consegna dei pasti, servizio assicurato da un fornitore esterno di SBM. Lo spazio è aperto sette giorni su sette.

Luminoso, modulabile e dotato di una vista sul Rocher e sul mare, il nuovo ambiente è stato concepito come uno spazio contemporaneo e conviviale. La decorazione riprende alcuni elementi emblematici del Resort, tra cui vetrate storiche del Café de Paris Monte-Carlo, che rappresentano le stagioni.

Al pavimento, un opus incertum, mosaico realizzato con pietre naturali dalle forme e dimensioni irregolari, completa l’allestimento dello spazio, contribuendo alla sua caratterizzazione.