Oggi a Monaco il pranzo solidale per la 9ª Giornata Mondiale dei Poveri

Oggi, sabato 15 novembre, il Servizio di Carità e Solidarietà del Diocesi di Monaco, in collaborazione con la Société Saint-Vincent-de-Paul, l’Hospitalité diocésaine de Lourdes, l’Oeuvre de Soeur Marie e l’Ordre de Malte, offre un pranzo speciale dedicato alle persone e alle famiglie in difficoltà residenti a Monaco e nei comuni limitrofi.

L’evento si svolge dalle 12:00 alle 15:00 presso il Collège-Lycée François d’Assise Nicolas Barré. Il pranzo sarà servito e animato dai giovani della Parrocchia di Saint-Nicolas, che accompagneranno i partecipanti in un momento di condivisione e calore umano.

A dare il benvenuto ai presenti ci sarà Monsignor Dominique-Marie David, Arcivescovo di Monaco, insieme ai volontari delle associazioni, sottolineando l’importanza della solidarietà e della comunità in questa giornata speciale.

Per ulteriori informazioni o domande dell’ultimo minuto, è possibile contattare Diacono Simon Ardiss all’indirizzo: charite@diocese.mc

Questo pranzo solidale rappresenta non solo un momento conviviale, ma anche un segno concreto di vicinanza e attenzione verso chi vive situazioni di fragilità, incarnando i valori di carità e solidarietà che caratterizzano la Giornata Mondiale dei Poveri.