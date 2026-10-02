Monaco Inspire 2026, la terza edizione tra imprenditoria, idee e networking

La Jeune Chambre Économique de Monaco (JCEM) organizza la terza edizione di Monaco Inspire, appuntamento dedicato all’innovazione, all’imprenditorialità e all’ispirazione, in programma sabato 28 novembre al Méridien Beach Plaza di Monaco.

Dalle 8.30 alle 13, l’evento proporrà una mattinata dedicata all’ascolto, allo scambio e alla condivisione di esperienze con personalità e imprenditori, oltre a momenti di networking con la comunità dei partecipanti. La JCEM inserisce Monaco Inspire tra le iniziative del proprio polo dedicato all’imprenditorialità.

Tra gli speaker annunciati figura Fabienne Arata, direttrice di LinkedIn France. Sarà presente anche Matthieu Somekh, già direttore dell’innovazione di CMA CGM e fondatore del polo Entrepreneurship & Innovation dell’École Polytechnique, successivamente impegnato nell’imprenditoria con la fondazione della rete internazionale di acceleratori di startup Zebox. Attualmente è alla guida di PONI, società che accompagna le startup nelle fasi di finanziamento e raccolta fondi.

Tra le protagoniste dell’edizione anche Alice André, imprenditrice e fondatrice dell’associazione Les Combattantes, impegnata a promuovere una leadership aziendale più equilibrata e a incoraggiare le donne a non limitare le proprie ambizioni.

Il programma sarà incentrato sui percorsi professionali e sulle idee dei protagonisti, con l’obiettivo di favorire anche incontri e opportunità di networking. La JCEM ha inoltre annunciato che i primi speaker saranno svelati prossimamente.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 novembre, dalle 8.30 alle 13, al Méridien Beach Plaza di Monaco. Le iscrizioni sono aperte e la partecipazione ha un costo di 35 euro.

L’iniziativa è promossa dalla Jeune Chambre Économique de Monaco, organizzazione che dal 1963 riunisce giovani imprenditori, dirigenti e professionisti del Principato con l’obiettivo di contribuire all’attrattività economica di Monaco.