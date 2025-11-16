Oggi a Monaco il concerto di beneficenza per sostenere Angelo, bambino di 9 mesi

Oggi, domenica 16 novembre, l’Associazione Monegasca dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri Ospedalieri / Prioria di Monaco «Pro Fide Pro Utilitate Hominum», in collaborazione con la Parrocchia del Sacro Cuore di Monaco, organizza un concerto di beneficenza straordinario a favore di Angelo, bambino di 9 mesi rimasto orfano della madre a causa di un tragico incidente stradale, e della nonna che lo cresce da sola.
L’evento musicale, intitolato “Les Trésors de la Musique Classique”, si terrà dalle 17:00 alle 18:00 presso la Chiesa del Sacro Cuore. Sul palco si esibiranno Michel Geraud (Haute Contre), François Meyer (Hautbois), Nathalie Lebrun (Arpa) e Jean-Christophe Aurnague, organista titolare della Chiesa del Sacro Cuore.
I biglietti prenotati saranno ritirati mezz’ora prima del concerto; i posti sono liberi in chiesa. Eventuali biglietti ancora disponibili potranno essere acquistati sul posto prima dell’inizio. Le porte della chiesa chiuderanno puntualmente alle 17:00.
Questo concerto rappresenta non solo un’occasione per raccogliere fondi a favore della famiglia di Angelo, ma anche un momento di solidarietà concreta, unendo musica classica e generosità verso chi affronta prove difficili.