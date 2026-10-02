Tartufo, il 4 e l’11 ottobre torna la Fiera Nazionale di Montiglio Monferrato Cooking show, treni storici, arte, artigianato, musica, cultura e paesaggi mozzafiato

Torna la Fiera Nazionale del Tartufo di Montiglio Monferrato, la prima in Italia a inaugurare il ricco e succulento cartellone degli eventi di richiamo del settore in Piemonte, con migliaia di visitatori e turisti provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero.

Il borgo antico dominato dal magnifico castello frutto di ampliamenti in più epoche, fatto di frazioni sparse su magnifici declivi vinicoli, è pronto ancora una volta a fare da splendida cornice a uno degli appuntamenti gastronomici e culturali più attesi dell’autunno astigiano. “Obiettivo è coniugare al meglio generazioni diverse fra enogastronomia, storia, cultura e tradizione, diversificando l’offerta e mettendo a fuoco le peculiarità del nostro territorio perché possa trovare apprezzamento sempre crescente sia in Italia che all’estero, seguendo fortunatamente una tendenza già in atto”, afferma soddisfatto il Sindaco Dimitri Tasso.

Nelle giornate di domenica 4 e domenica 11 ottobre, il paese di castelli, pievi, meridiane, campane e tartufi vedrà svolgersi un intenso calendario ricco di iniziative variegate promosso dal Comune e dalla Pro Loco per valorizzare e promuovere al meglio tutte le eccellenze del territorio. Fra eventi, gusto e tradizione la fiera taglierà ufficialmente il nastro inaugurale alle ore 9.30 del 4 ottobre con il tradizionale raduno dei trifolao e la mostra-mercato dei prodotti tipici. Tra gli appuntamenti clou delle due domeniche fieristiche spiccano la valutazione dei migliori esemplari di Tuber Magnatum Pico pronti a sfidarsi nell’aggiudicazione di premi prestigiosi come il “Cane d’argento”, il “Premio Lorenzo Testa” e il “Premio Pro Loco”.

Grande attesa anche per il Cooking Show a tema: al ‘PalaTartufo’, l’Istituto Professionale Alberghiero ‘G. Penna’ darà prova di abilità e competenza nella preparazione di succulente pietanze a base di tartufo con la partecipazione della giornalista Cinzia Montagna. Amplissima e diversificata, come sempre, la presenza di stand gastronomici all’aperto e la possibilità di pranzare al salone polifunzionale “Bruno Mellone” grazie alla perfetta organizzazione della Pro Loco montigliese (con piatti tipici al tartufo come carne cruda, agnolotti, fritto misto e menù dedicati su prenotazione al numero 0141/232304).

Sul versante dell’intrattenimento, invece, un nutrito parterre di spettacoli idonei a ogni fascia d’età. Si va dal lancio dei paracadutisti con il bandierone di Montiglio, ai concerti di musica dal vivo e spettacoli di animazione per famiglie e bambini che potranno così godersi una entusiasmante gita fuori porta all’insegna di valori fondanti e fondamentali quali aggregazione, cultura di territorio e sano intrattenimento collettivo. Dal Mago Bingo all’omaggio musicale al poeta Fabrizio De André, musica e show per tutti i gusti e ogni età.

Degna di nota, una volta di più, l’iniziativa ‘LocoMonferrato’, realizzata in partnership con i magnifici convogli d’epoca della ‘Fondazione FS’ e fortemente voluta dal Comune di Montiglio Monferrato. Per l’occasione verrà conferita la Cittadinanza Onoraria all’ingegner Luigi Cantamessa Armati, Direttore Generale di ‘Fondazione FS’. Raggiungere la Fiera in un appassionante viaggio tra nel tempo a bordo dei “Treni Storici del Tartufo” accende di suggestione la kermesse enogastronomica, con collegamenti ferroviari d’antan dedicati che coinvolgeranno Torino (Porta Nuova e Lingotto), Moncalieri e Asti conducendo i passeggeri fino alla stazione di Montiglio-Murisengo.

Domenica 4 ottobre, inoltre, viaggio a bordo della storica Littorina e sfilata di mezzi storici con il ‘Circolo C.A.M.E.A.’ di Asti. Domenica 11 ottobre, invece, l’attenzione si sposta sul Treno Storico con carrozze “Centoporte”. Dalla stazione ferroviaria sarà altresì disponibile un servizio navetta gratuito per arrivare direttamente nelle aree cuore della manifestazione. Nello stesso giorno, sarà possibile apprezzare gli scorci incantevoli di Montiglio Monferrato grazie all’iniziativa ‘Montiglio in 500’ a cura dell’Associazione Veicoli Storici ‘Trambusto’ di Torino.

Oltre ai piaceri del palato, i visitatori potranno fare un tuffo a piè pari anche nell’arte e nella storia locale con esposizioni di pregio finemente distribuite tra Municipio, piazza Regina Margherita e stazione, oltre all’evento di arte contemporanea diffusa “Germinale Monferrato Art Fest”, percorrendo le strade senza tempo che hanno fatto di Montiglio Monferrato un unicum a livello nazionale tra i borghi diffusi d’Italia, con le sue 14 frazioni e il Lago di Codana, un tempo meta di artisti intramontabili quali Mina (lo storico 3 luglio 1966) e moltissimi altri.

Previsti visite guidate alla pieve romanica di San Lorenzo, alla cappella di Sant’Andrea del castello di Montiglio e walking tour alla scoperta del borgo.

Info Point: 391/7277165, Comune: 0141994008, www.comune.montigliomonferrato.at.it

Per i biglietti sui treni storici: www.railbook.it.