Cannes punta sull’università: alla Bocca nasce il campus Vatel

A Cannes la formazione diventa una delle leve dello sviluppo urbano ed economico. Alla Bocca è infatti entrato nella fase operativa il progetto del nuovo Campus Vatel Academy, destinato a rafforzare il ruolo della città come polo universitario e professionale. L’apertura è prevista per settembre 2028.



Il cantiere è stato visitato dal sindaco David Lisnard e dalla presidente del gruppo Vatel, Karine Benzazon. L’investimento complessivo ammonta a 56 milioni di euro per un complesso di 16.363 metri quadrati, distribuiti su sette livelli, realizzato sull’ex area dell’AFPA, nei pressi del Campus Georges Méliès.



Il nuovo polo sarà dedicato soprattutto alla formazione tecnica nei settori dell’alberghiero e della ristorazione, con percorsi accessibili dopo la terza media o anche a chi intende riqualificarsi professionalmente. Cucina, pasticceria e servizio di sala saranno insegnati alternando lezioni teoriche e attività pratiche, direttamente a contatto con la clientela.



Il campus sarà concepito come una vera struttura professionale: comprenderà aule e laboratori, cucine, un ristorante tradizionale, un food court, un hotel didattico di 33 camere e una struttura turistica di circa 130 camere. In questo modo gli studenti potranno sperimentare sul campo le competenze acquisite.





Uno degli aspetti più rilevanti del progetto riguarda però anche l'accoglienza. Sono previsti 344 alloggi per studenti e giovani lavoratori, quasi 150 dei quali destinati agli studenti, oltre a una residenza alberghiera a quattro stelle. A regime il Campus Vatel potrà ospitare fino a 1.000 studenti e creare circa 100 posti di lavoro permanenti.



Il progetto è promosso da Oceanis Promotion, specializzata nelle residenze gestite per studenti e turismo, con il sostegno di 3F Résidences, gruppo Action Logement. Il cantiere ha già superato alcune tappe strutturali, dalla realizzazione del parcheggio ai primi solai dell'hotel e della residenza studentesca.



Vatel Academy, creata nel 2024 dal gruppo Vatel, nasce per rispondere alla crescente domanda di personale qualificato nel comparto alberghiero. In una fase successiva il campus di Cannes dovrebbe ampliare l'offerta con un MBA Executive, orientato anche ai settori del lusso e dell'eventistica, particolarmente importanti per l'economia locale.



L'arrivo di Vatel si inserisce in una trasformazione più ampia di Cannes. Il Campus Georges Méliès, inaugurato nel 2021, ospita oggi oltre 1.200 studenti e 36 percorsi formativi, mentre la città ha sviluppato anche la formazione alberghiera della Faculté des Métiers e quella digitale della scuola La Plateforme.



L'obiettivo dichiarato dall'amministrazione è portare progressivamente la popolazione studentesca del bacino di Cannes a 6.000 giovani. Dopo Vatel, all'orizzonte c'è infatti un ulteriore campus dedicato a spazio, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche.



