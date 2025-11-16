Monaco e Slovacchia rafforzano i legami economici con un forum strategico

Didascalia foto ufficiale: da sinistra a destra: Sig.ra Zuzana Ščepánová, Direttrice della Camera di Commercio e Industria slovacca; Sig. Peter Mihók, Presidente della Camera di Commercio e Industria slovacca; Sig.ra Corinne Bertani, Consigliera Nazionale in rappresentanza del Presidente del Consiglio Nazionale; Sig. Guillaume Rose, Direttore Generale Esecutivo del MEB; S.E. Sig. Juraj Blanár, Ministro degli Affari Esteri della Slovacchia; Sig.ra Tatiana Parackova, Console Onorario della Slovacchia a Monaco; S.E. Sig. Ján Šoth, Ambasciatore della Slovacchia in Francia e a Monaco; Sig. Marc Lecourt, Presidente dell’Associazione dei Consoli Onorari di Monaco; Sig. Justin Highman, Vice Direttore Generale del Monaco Economic Board.

Mercoledì 12 novembre, il Monaco Economic Board (MEB) ha ospitato al Novotel Monte-Carlo una significativa delegazione proveniente dalla Repubblica Slovacca, guidata dal Ministro degli Affari Esteri S.E. Juraj Blanár. In collaborazione con la Camera di Commercio e Industria slovacca (SPOK), il forum economico ha incluso presentazioni e sessioni B2B, finalizzate a rafforzare i legami commerciali iniziati nel 2013.

“In un mondo in profonda trasformazione, questo forum ha un valore più che simbolico, poiché ci offre l’opportunità di rafforzare la connessione tra le nostre economie, flessibili, innovative e aperte agli scambi, grazie a una relazione basata sul rispetto reciproco”, ha dichiarato il Ministro Blanár durante l’apertura del forum Monaco-Slovacchia, sottolineando la vicinanza economica tra i due Paesi.

Le relazioni bilaterali tra Monaco e Slovacchia si sono consolidate nel tempo, con la firma di due accordi di partenariato con la SPOK nel 2015 e nel 2017, durante una visita ufficiale di S.A.S. il Principe Alberto II in Slovacchia. Un precedente Forum economico si era già tenuto in Principato nel 2019. Peter Mihók, Presidente della SPOK, ha dichiarato in francese: “Siamo lieti di lavorare qui con partner di lunga data, perché nulla sostituisce gli incontri, gli scambi e le consultazioni di persona. Abbiamo così basi solide per continuare questo avvicinamento.”

Guillaume Rose, Direttore Generale Esecutivo del MEB, e Justin Highman, suo Vice, hanno illustrato ai presenti slovacchi i principali punti di forza dell’economia del Principato. A completare l’incontro, Fabrice Marquet, socio gestore di Monaco Global Impact Business e ex Direttore di MonacoTech, ha tenuto un intervento dal titolo “Monaco, terra d’innovazione”, evidenziando tra l’altro le prime sfide legate all’intelligenza artificiale.

La cultura dell’innovazione è un terreno in cui la Slovacchia si è distinta con grande determinazione, soprattutto nel campo della robotica. I rappresentanti della CCI slovacca hanno spiegato come il Paese, membro dell’UE e crocevia dell’Europa, abbia sviluppato politiche altamente attrattive per gli investitori, grazie a una forza lavoro altamente qualificata e a costi di produzione competitivi. La Slovacchia è oggi il primo produttore mondiale di automobili pro capite.

Al termine delle presentazioni, gli imprenditori slovacchi hanno illustrato le proprie attività in settori diversificati quali immobiliare, edilizia, stampa, automotive di lusso, tecnologia e innovazione.

La fase di incontri programmata dalle camere di commercio ha poi consentito a venticinque aziende di Monaco e Slovacchia di incontrarsi e creare nuove connessioni internazionali, con oltre cinquanta appuntamenti mirati. Un chiaro segnale della solidità e della durata di una relazione economica fruttuosa.



