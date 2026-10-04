Corso di iconografia a Monaco: tre giornate all’Agora con Padre Jean-Baptiste Garrigou

L’Agora - Maison Diocésaine di Monaco ospiterà da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre un corso di iconografia dal Père Jean-Baptiste Garrigou, sacerdote ortodosso e iconografo, direttore dell’Atelier Saint-Jean-Damascène.
Le tre giornate si svolgeranno dalle 9 alle 17 e prevedono anche momenti di preghiera e un pasto condiviso.
Lo stage si terrà presso l’Agora – Maison diocésaine, in rue Bellevue 18, a Monaco.
La partecipazione è subordinata alla disponibilità dei posti. Per le iscrizioni è possibile contattare il numero 06 60 90 12 69.