 / Altre notizie

Altre notizie | 04 ottobre 2026, 06:58

Corso di iconografia a Monaco: tre giornate all’Agora con Padre Jean-Baptiste Garrigou

Dal 30 ottobre al 1° novembre, l’Agora - Maison Diocésaine ospiterà uno stage di iconografia diretto dal sacerdote ortodosso e iconografo, direttore dell’Atelier Saint-Jean-Damascène

Corso di iconografia a Monaco: tre giornate all’Agora con Padre Jean-Baptiste Garrigou

L’Agora - Maison Diocésaine di Monaco ospiterà da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre un corso di iconografia dal Père Jean-Baptiste Garrigou, sacerdote ortodosso e iconografo, direttore dell’Atelier Saint-Jean-Damascène.

Le tre giornate si svolgeranno dalle 9 alle 17 e prevedono anche momenti di preghiera e un pasto condiviso.

Lo stage si terrà presso l’Agora – Maison diocésaine, in rue Bellevue 18, a Monaco.

La partecipazione è subordinata alla disponibilità dei posti. Per le iscrizioni è possibile contattare il numero 06 60 90 12 69.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium