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Business | 04 ottobre 2026, 13:00

Monaco, una conferenza sull’intelligenza artificiale nella vita quotidiana il 15 ottobre

Dopo il primo appuntamento dedicato ai social network e alle dipendenze digitali, i Rendez-vous du Numérique tornano il 15 ottobre, dalle 13 alle 14, con un incontro dedicato all’intelligenza artificiale nella vita quotidiana.

Monaco, una conferenza sull’intelligenza artificiale nella vita quotidiana il 15 ottobre

La Direzione dello Sviluppo dei Servizi Digitali (DDSN) organizza il secondo Rendez-vous du Numérique, una serie di conferenze rivolta al grande pubblico per comprendere meglio gli utilizzi del digitale nella vita quotidiana.

Attraverso il confronto con esperti e diverse dimostrazioni di casi d’uso concreti, i partecipanti potranno comprendere meglio il funzionamento dell’intelligenza artificiale, i suoi utilizzi nella vita quotidiana, ma anche i suoi limiti e i rischi associati.

Gli incontri permetteranno inoltre di ricordare l’importanza di mantenere uno sguardo critico sui contenuti generati dall’intelligenza artificiale e il ruolo essenziale del giudizio, della creatività e della responsabilità umana nel suo utilizzo.

La conferenza, della durata di 45 minuti, sarà seguita da 15 minuti dedicati alle domande e alle risposte con i partecipanti.

Informazioni pratiche:

Giovedì 15 ottobre 2026, dalle 13 alle 14.

Extended Monaco – 2 rue du Gabian, Les Industries, 5° piano – Fontvieille.

Per maggiori informazioni: extendedmonaco@gouv.mc

Gratuita e aperta a tutti previa iscrizione, la conferenza si terrà negli uffici di Extended Monaco e potrà essere seguita anche a distanza.

Redazione

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