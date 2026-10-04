Monaco, una conferenza sull’intelligenza artificiale nella vita quotidiana il 15 ottobre

La Direzione dello Sviluppo dei Servizi Digitali (DDSN) organizza il secondo Rendez-vous du Numérique, una serie di conferenze rivolta al grande pubblico per comprendere meglio gli utilizzi del digitale nella vita quotidiana.
Attraverso il confronto con esperti e diverse dimostrazioni di casi d’uso concreti, i partecipanti potranno comprendere meglio il funzionamento dell’intelligenza artificiale, i suoi utilizzi nella vita quotidiana, ma anche i suoi limiti e i rischi associati.
Gli incontri permetteranno inoltre di ricordare l’importanza di mantenere uno sguardo critico sui contenuti generati dall’intelligenza artificiale e il ruolo essenziale del giudizio, della creatività e della responsabilità umana nel suo utilizzo.
La conferenza, della durata di 45 minuti, sarà seguita da 15 minuti dedicati alle domande e alle risposte con i partecipanti.
Informazioni pratiche:
Giovedì 15 ottobre 2026, dalle 13 alle 14.
Extended Monaco – 2 rue du Gabian, Les Industries, 5° piano – Fontvieille.
Per maggiori informazioni: extendedmonaco@gouv.mc.
Gratuita e aperta a tutti previa iscrizione, la conferenza si terrà negli uffici di Extended Monaco e potrà essere seguita anche a distanza.