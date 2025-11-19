La Belle Classe Academy ottiene la certificazione IAMI per il modulo Yachting Masterclass

La Belle Classe Academy celebra un momento decisivo nella sua crescita: il modulo Yachting Masterclass è stato ufficialmente certificato dall’International Association of Maritime Institutions (IAMI), organismo di riferimento mondiale che definisce e garantisce gli standard professionali della formazione marittima e dello yachting. Un risultato prestigioso per il centro formativo creato nel 2015, che rafforza ulteriormente la posizione del Principato di Monaco nel panorama internazionale dello yachting.

L’annuncio è stato dato da Bernard d’Alessandri, Segretario Generale dello Yacht Club de Monaco, durante la cerimonia di consegna dei diplomi della quinta promozione dello Yachting Masterclass. «Questa certificazione dimostra che i nostri programmi rispondono pienamente al livello di eccellenza richiesto dai professionisti del settore. Si tratta di una formazione unica, con una forte vocazione internazionale e una visione a 360° sui mestieri dello yachting. Le mie congratulazioni ai nostri 19 diplomati, studenti e professionisti in riconversione, provenienti da 13 Paesi. Entrando a far parte della famiglia degli alumni di La Belle Classe Academy, scegliete con decisione la via dell’eccellenza e diventate ambasciatori di uno yachting sostenibile», ha dichiarato.

Un percorso completo per comprendere l’industria dello yachting

Lanciato cinque anni fa, lo Yachting Masterclass ha già formato oltre 150 studenti. Edizione dopo edizione, il programma si è imposto come un riferimento irrinunciabile per chi desidera comprendere in modo strutturato il funzionamento dell’intero settore nautico. Distribuito su due mesi e 34 ore di lezione — disponibili sia in presenza sia a distanza — il corso occupa una posizione centrale nell’offerta della Belle Classe Academy.

Il programma abbraccia le principali dimensioni dell’industria: il mercato dei superyacht, il design d’interni, l’architettura navale, il marketing, la gestione degli yacht, le normative e le classificazioni. I partecipanti apprendono inoltre a identificare le esigenze degli armatori, a comprendere i principi fondamentali della progettazione, a padroneggiare il vocabolario tecnico del settore e ad acquisire le nozioni di base necessarie per operare con sicurezza in un ambiente marittimo professionale.

Una rete internazionale di esperti

Coordinato da Lynda Lusignani, responsabile della Belle Classe Academy, e diretto da Marcela de Kern Royer, lo Yachting Masterclass riunisce 17 esperti di fama internazionale coinvolti in 25 moduli tematici. Tra i professionisti partecipanti figurano, tra gli altri: Chris Andreason (capitano), Tanguy Ducros (Monaco Marine), Tijmen Bergsma (Van Oossanen), Alex Hardy (Lateral), Marsha Van Buitenen (Feadship), Janet Xanthopoulos (Rosemont), George Lucian (Only Yacht), Tehana Guihard (M3 Monaco), Lea Tintaud Abbas (Moravia Yachting), Jarkko Jamsen (Jamsen Design), James Allen (Arrow Yachting), Heather Parkman (Boat International), Eric Althaus (Althaus Yachts), Eduard Henny (Cayman Islands Shipping Registry), David Reardon (Hill Dickinson Monaco SAM) e Dasha Moranova (Dasha Moranova Designs).

Un’opportunità per giovani e professionisti del settore

Il corso si rivolge a un pubblico variegato: giovani diplomati, professionisti già attivi nel comparto, membri degli equipaggi desiderosi di ampliare il proprio bagaglio tecnico e operatori di settori affini interessati ad approfondire le dinamiche dello yachting. L’equilibrio tra teoria, testimonianze dirette e esperienza sul campo è una delle principali chiavi del successo del programma.

Molti partecipanti sottolineano come la formazione abbia permesso loro di comprendere meglio un settore ricco di codici e prassi professionali. «Una formazione di altissimo livello, perfettamente organizzata e davvero stimolante. Il contenuto è pertinente e l’esperienza complessiva supera le aspettative. È ideale per chi vuole approfondire la comprensione dello yachting professionale», afferma Yuliya Yakushenka, una delle diplomate dell’ultima promozione.

Per molti, lo Yachting Masterclass rappresenta un vero trampolino di lancio: numerosi alumni hanno ottenuto avanzamenti di carriera o posizioni specializzate, come Lenka Baranova, diplomata nel 2021 e oggi commerciale presso Yacht Toy Company.

Il Principato di Monaco punta all’eccellenza

La certificazione IAMI arricchisce un’offerta formativa già riconosciuta dalla Royal Yachting Association (RYA) e si inserisce pienamente nella visione strategica «Monaco, Capital of Advanced Yachting», che mira a elevare gli standard professionali, creare percorsi formativi riconosciuti a livello internazionale e sostenere la crescita di un settore in evoluzione costante.

Con questo nuovo riconoscimento, La Belle Classe Academy ribadisce la sua missione: formare i professionisti dello yachting di domani e contribuire alla posizione del Principato di Monaco come punto di riferimento mondiale nello yachting avanzato.



