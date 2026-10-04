“Coppél-i.A”: Les Ballets de Monte-Carlo, AI Monaco e Comitato Dante Alighieri a confronto sull’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale può imitare l’ispirazione artistica? Cosa accade quando le persone iniziano ad amare, desiderare o dipendere emotivamente da entità che hanno progettato o programmato? E i futuri ballerini o coreografi potrebbero essere potenziati dagli algoritmi?

Sono alcune delle domande al centro dell’incontro “Coppél-i.A - I Ballets de Monte Carlo in dialogo con AI Monaco e il Comitato Dante Alighieri di Monaco”, in programma il 14 ottobre, alle ore 18.30, al Tunnel Riva di Monaco. L’iniziativa sarà dedicata al rapporto tra coreografia, intelligenza artificiale, mitologia e futuro della creatività umana. L’ingresso è gratuito per i soci del Comitato Dante Alighieri di Monaco, mentre per i non soci è previsto un costo di 10 euro.

Al centro dell’appuntamento sarà “Coppél-i.A”, reinterpretazione contemporanea di Jean-Christophe Maillot del balletto classico “Coppélia”. L’evento è stato ideato da Leonardo Fabbri, fondatore dell’AI Laboratory Monaco e membro del Consiglio direttivo del Comitato Dante Alighieri di Monaco.

Nella versione di Maillot, la storia del giovane affascinato da una bambola meccanica viene riletta attraverso la lente dell’intelligenza artificiale, trasformandosi in una storia d’amore messa alla prova dall’emergere di un essere artificiale e in una riflessione sul ruolo del corpo umano, delle emozioni e dell’immaginazione nella creazione artistica.

La serata, posta sotto l’Alto Patrocinio di S.A.R. la Principessa di Hannover e il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco, si aprirà con l’introduzione della presidente del Comitato Dante Alighieri di Monaco, Maria Betti. Seguirà una presentazione di Geoffroy Staquet, scrittore e drammaturgo dei Ballets de Monte-Carlo, prima della tavola rotonda moderata da Leonardo Fabbri.

L’incontro sarà l’occasione per approfondire le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale e il suo rapporto con la creatività, attraverso il tema dell’“eterno sogno della creazione”. In particolare, Geoffroy Staquet illustrerà il processo creativo alla base di “Coppél-i.A”, affrontando il modo in cui un balletto classico può essere reinterpretato nell’era dell’intelligenza artificiale e come la drammaturgia possa tradurre le inquietudini legate alla tecnologia attraverso il movimento.

L’appuntamento rappresenta inoltre un’estensione della collaborazione avviata tra AI Monaco e Les Ballets de Monte-Carlo, in seguito all’invito rivolto ai Ballets a presentare il proprio lavoro durante la conferenza di AI Monaco tenutasi nel novembre 2025 presso One Monte Carlo.

La tematica si inserisce nella programmazione 2026/2027 del Comitato Dante Alighieri del Principato di Monaco e nel suo impegno per la promozione della lingua e della cultura italiana, creando un collegamento tra la mitologia classica, il patrimonio artistico europeo e le questioni contemporanee sollevate dall’intelligenza artificiale.

Il programma del Comitato Dante Alighieri prevede inoltre, lunedì 19 ottobre, l’incontro “Dialogo, la parola che costruisce il futuro”, con la partecipazione di Massimo Gramellini. La serata sarà organizzata in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco nell’ambito della XXVI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo e sarà dedicata al valore del dialogo come fondamento della convivenza e della cultura. Il programma dettagliato dell’appuntamento sarà diffuso nei prossimi giorni.