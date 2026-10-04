Il 10 ottobre arriva a Mentone la YOTTA XP, sport e sfida tra mare e Riviera (Video)

La città di Mentone si prepara ad accogliere per la prima volta la YOTTA XP, appuntamento sportivo che il 10 ottobre porterà sulla Plage des Sablettes una giornata dedicata alla combinazione tra nuoto in acque libere e corsa. Si tratta della seconda edizione della YOTTA XP sulla Costa Azzurra, dopo il debutto a Cannes nel 2025, con il sostegno del Dipartimento delle Alpi Marittime.

Il format della YOTTA XP prevede la ripetizione di più giri di nuoto e corsa in un tempo progressivamente ridotto. Per poter proseguire, i partecipanti devono completare ogni giro entro il tempo limite previsto: una formula nella quale ogni giro rappresenta una nuova sfida e ogni arrivo una vittoria. A Mentone sarà possibile scegliere tra quattro format: YOTTA XP S, YOTTA XP S Staffetta, YOTTA XP M e YOTTA XP M Staffetta.

La YOTTA XP M sarà caratterizzata dalla presenza di diversi atleti di alto livello. Tra i protagonisti annunciati figurano Antoine Olivier, medaglia di bronzo a Rio nei 10 km di nuoto in acque libere, Igor Dupuis, campione di Francia della corta distanza 2026, Élie Combat, campione di Francia di aquathlon 2026, e Ilona Hadhoum, campionessa del mondo juniores. Al via sono attesi anche diversi nuotatori del Cercle des Nageurs d’Antibes.

Tra gli altri nomi annunciati figurano Jeanne Lehair, plurivincitrice nel circuito WTCS e quarta nella classifica mondiale, i campioni del mondo di swimrun Arnaud de Lustrac e Jérôme Gueguen, oltre a Justine Guérard, seconda classificata nella quinta edizione della YOTTA XP di Vichy.

Per la YOTTA XP M è previsto un montepremi complessivo di 33.200 euro, destinato ai primi dieci uomini e alle prime dieci donne.

I format prevedono distanze e tempi differenti. La YOTTA XP M e la YOTTA XP M Staffetta comprendono 400 metri di nuoto e 4 chilometri di corsa, con un massimo di cinque giri; la YOTTA XP S e la YOTTA XP S Staffetta prevedono invece 200 metri di nuoto e 2 chilometri di corsa, sempre per un massimo di cinque giri. La YOTTA RUN, infine, è programmata alle 18 e prevede 1 km di corsa più 2 km, per cinque giri, con un tempo limite di 20 minuti e 2 minuti.

La giornata avrà come scenario la Plage des Sablettes e il litorale di Mentone, con un percorso che combina le acque del Mediterraneo e la corsa lungo la città. La manifestazione punta così a inserire la formula della YOTTA XP nel contesto della Riviera e della città situata a pochi chilometri dal confine italiano.

La YOTTA XP è nata a Vichy nel 2022 dall’idea di Sacha Rosenthal, fondatore e amministratore delegato del gruppo XEFI. Il progetto è basato proprio sull’alternanza tra nuoto in acque libere e corsa, con un tempo limite progressivo che riduce il tempo disponibile a ogni giro. Nel corso degli anni la manifestazione ha sviluppato diversi format, comprese le prove a staffetta e quelle dedicate ai più giovani.

A Mentone sarà inoltre presente Nelson Monfort, giornalista e volto dello sport della televisione francese, che incontrerà i partecipanti durante la manifestazione per raccogliere impressioni, emozioni e racconti legati alla gara.

Il video di presentazione della YOTTA XP 2026:

Le iscrizioni alla YOTTA XP Menton 2026 sono disponibili online: