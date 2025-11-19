Top Marques Monaco 2026 lancia il “Luxury Tuners Hall”: un nuovo spazio dedicato alle auto di lusso personalizzate

Top Marques Monaco, l’evento automobilistico più esclusivo del mondo, annuncia l’apertura di un innovativo padiglione di 1.500 m², dedicato esclusivamente ai tuner di lusso e ai costruttori automobilistici su misura, per l’edizione 2026. Il nuovo spazio metterà in mostra i personalizzatori di auto più prestigiosi del settore e le loro creazioni uniche al mondo.

Il Luxury Tuners Hall, situato nell’area Verrière del Grimaldi Forum di Monaco, andrà a completare l’esposizione di supercar, hypercar e veicoli d’epoca, consolidando la manifestazione come destinazione definitiva per collezionisti e appassionati di automobili.

“Io e il nostro team siamo entusiasti di introdurre il Luxury Tuners Hall a Top Marques Monaco. Questo rappresenta un’evoluzione naturale per la nostra manifestazione e siamo lieti che Mansory, uno dei tuner di lusso più rinomati al mondo, abbia già confermato la sua partecipazione al nostro padiglione inaugurale” – ha dichiarato Emeric Garcia, Direttore dell’Evento Top Marques Monaco.

L’edizione 2026 di Top Marques Monaco presenterà numerose anteprime mondiali di supercar, dopo i 13 debutti record registrati nell’ultima edizione. Cinque di queste presentazioni erano esclusive di tuner di lusso come Mansory, TopCar e Brabus, suscitando grande entusiasmo e stimolando la creazione del nuovo Luxury Tuners Hall.

Oltre all’esposizione automobilistica, l’evento proporrà un esclusivo marketplace dedicato a gioielleria d’alta gamma e orologeria di prestigio, offrendo ai collezionisti internazionali l’opportunità di acquisire orologi eccezionali e gioielli su misura firmati dai più rinomati atelier.

I biglietti per la 21ª edizione di Top Marques Monaco, che si terrà sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco dal 6 al 10 maggio 2026, saranno disponibili a partire dal 28 novembre 2025.

Per informazioni sull’evento e dettagli sui biglietti, visitare: www.topmarquesmonaco.com.