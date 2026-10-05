La Fiera di Nizza salta il 2027: un anno di pausa per ripartire

Per la Fiera internazionale di Nizza il 2027 sarà un anno senza padiglioni, stand e folle di visitatori. L’appuntamento, inizialmente previsto dal 6 al 14 marzo al Palais des Expositions, è stato rinviato di un anno: la 81ª edizione dovrebbe svolgersi dal 4 al 12 marzo 2028.



La decisione è stata annunciata da Nicexpo, l’associazione che organizza la manifestazione, e arriva dopo mesi nei quali il futuro della grande fiera commerciale è stato legato a una questione tutt’altro che marginale: gli spazi disponibili per ospitarla e la trasformazione del sistema fieristico della città.



La motivazione ufficiale è prudente. Secondo il direttore generale di Nicexpo, Thomas Gheerbrant, non sarebbero oggi riunite «tutte le condizioni» necessarie per assicurare il successo dell’edizione 2027.

Sono infatti previsti diversi interventi e adattamenti destinati a migliorare l’accoglienza e l’organizzazione, ma i tempi di realizzazione non offrirebbero ancora all’organizzazione la visibilità necessaria per preparare la manifestazione con gli standard richiesti.





Non è dunque, almeno secondo Nicexpo, una bocciatura della Fiera né il segnale di un declino commerciale. È piuttosto una pausa decisa per evitare di organizzare un’edizione considerata non sufficientemente solida.



A complicare il quadro c’è anche il calendario politico. Il 2027 sarà infatti l’anno delle elezioni presidenziali francesi e, secondo Nicexpo, l’attesa per un appuntamento elettorale di questa portata tende a produrre effetti negativi sui consumi e sulla propensione degli espositori a investire.



Ma dietro la scelta c’è anche una questione strutturale. Già nel novembre 2025 Gheerbrant aveva sottolineato come la Fiera avesse perso il 55% della propria superficie in cinque anni, mentre i costi continuavano a crescere. Una combinazione che rendeva più difficile finanziare nuovi format e mantenere una manifestazione di grandi dimensioni economicamente sostenibile.



Il problema è strettamente legato anche al futuro del Palais des Expositions. La struttura dispone oggi di circa 17.000 metri quadrati di spazi espositivi, con un grande padiglione di 11.000 metri quadrati senza pilastri. Per anni, però, è stato previsto un radicale cambiamento di destinazione dell’edificio, con la trasformazione in Palais des Arts et de la Culture.



Il progetto, che avrebbe dovuto ospitare anche il Théâtre National de Nice e la cinémathèque, è entrato però in una fase di forte incertezza. Nell’agosto 2026 la procedura di gara per la riconversione è stata dichiarata senza seguito e nessun aggiudicatario è stato scelto.



È questo il punto che rende il rinvio della Fiera più significativo di quanto possa apparire. Non si tratta soltanto di spostare un evento di dodici mesi, ma di capire quale sarà il modello della grande manifestazione commerciale nel momento in cui Nizza sta ripensando i propri spazi destinati a fiere, congressi e grandi appuntamenti pubblici.



Nicexpo assicura comunque che il futuro della Fiera non è in discussione. L'obiettivo dichiarato è utilizzare questo anno di pausa per preparare un'edizione 2028 più attrattiva, dinamica e capace di guardare al futuro, dando contemporaneamente agli espositori il tempo necessario per programmare la propria partecipazione.



La Fiera internazionale di Nizza, nata negli anni Trenta e arrivata nel 2026 alla sua 80ª edizione, rappresenta infatti uno degli appuntamenti commerciali più longevi della Costa Azzurra. L'ultima interruzione risale al 2020, quando fu la pandemia a imporne la cancellazione.



Questa volta non c’è un virus a chiudere i cancelli. C’è una città che sta cambiando, una struttura fieristica in trasformazione e un'organizzazione che preferisce fermarsi un giro piuttosto che presentarsi al pubblico con una manifestazione ridimensionata.

Il prossimo appuntamento, salvo nuovi cambiamenti, sarà dunque nel marzo 2028. E sarà anche un test sulla capacità di Nizza di reinventare una delle sue tradizioni commerciali più conosciute.



