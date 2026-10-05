Balletto di Monte-Carlo, in scena “Romeo e Giulietta” alla Salle Garnier (Foto)

Il balletto “Romeo e Giulietta”, creato nel 1996 da Jean-Christophe Maillot, celebra quest’anno il suo 30° anniversario. Presentato più di 400 volte sui principali palcoscenici internazionali, lo spettacolo è diventato uno dei balletti simbolo dei Ballets de Monte-Carlo.

La coreografia di Jean-Christophe Maillot, ispirata alla tragedia di William Shakespeare, propone una rilettura originale della vicenda, senza limitarsi a seguire il racconto dell’opera. Al centro dello spettacolo si trova Frère Laurent, il frate tormentato dal rimorso, che si interroga su come si sia arrivati alla morte dei due giovani innamorati. Il balletto è presentato come un flashback di Frère Laurent, attraverso il quale viene ripercorsa la vicenda e il dramma che ha portato alla tragica fine dei due protagonisti.

La musica è di Sergej Prokof'ev, mentre la scenografia è firmata da Ernest Pignon-Ernest, i costumi da Jérôme Kaplan e le luci da Dominique Drillot. La prima rappresentazione si è svolta il 23 dicembre 1996 alla Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo.

A Monaco, “Romeo e Giulietta” sarà presentato alla Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo dal 29 ottobre al 1° novembre 2026. Le rappresentazioni sono previste il 29, 30 e 31 ottobre alle 19.30 e il 1° novembre alle 15.00. La durata dello spettacolo è di 2 ore e 15 minuti, intervallo compreso.