Butterfly Ball Monaco, il 7 ottobre all’Hôtel de Paris il gala benefica di John Caudwell (Foto)

Mercoledì 7 ottobre, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo ospiterà il Butterfly Ball Monaco, la serata benefica organizzata a sostegno di Caudwell Children, l’associazione britannica fondata nel 2000 dall’imprenditore e filantropo John Caudwell.

Fondato più di dieci anni fa da Modesta Vžesniauskaitė, compagna di John Caudwell, il Butterfly Ball riunisce ogni anno filantropi, personalità e donatori attorno all’obiettivo di sostenere i bambini con disabilità e neurodivergenti e le loro famiglie, offrendo loro strumenti e percorsi di accompagnamento per favorirne l’autonomia e la realizzazione delle proprie potenzialità.

L’edizione 2026 sarà presentata dall’artista e conduttore britannico Jonathan Wilkes. Tra gli ospiti musicali è annunciata la presenza di Jazzie B, DJ, produttore e figura fondatrice del collettivo britannico Soul II Soul, protagonista della scena soul e R&B.

La serata si svolgerà negli spazi dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo e sarà dedicata alla raccolta di risorse per consentire a Caudwell Children di ampliare il proprio sostegno ai bambini e alle famiglie nel Regno Unito.

Fondata da John Caudwell nel 2000, Caudwell Children opera da oltre 25 anni per migliorare concretamente la vita dei bambini con disabilità e neurodivergenti, attraverso un approccio basato sulle esigenze specifiche di ciascun bambino e della sua famiglia.

I risultati del 2025 testimoniano l'ampiezza delle attività dell’associazione. Più di 3.700 famiglie hanno beneficiato di attrezzature specialistiche per la mobilità e di kit sensoriali, mentre sono state realizzate oltre 700 valutazioni diagnostiche dell’autismo per bambini tra i 4 e gli 11 anni.

Nel corso dello stesso anno, 49 bambini e giovani hanno inoltre beneficiato di sessioni di terapia occupazionale finalizzate a sviluppare l’autonomia e le competenze nella vita quotidiana. Il programma Shaping Futures ha invece permesso di organizzare oltre 400 sessioni dedicate ad accompagnare i giovani con disabilità e neurodivergenti verso il mondo del lavoro.

Le attività dell’associazione si sviluppano anche attraverso il Caudwell International Children’s Centre, centro premiato e primo istituto britannico appositamente progettato per riunire terapie multidisciplinari per la disabilità infantile e la ricerca sui disturbi del neurosviluppo, compreso l’autismo.