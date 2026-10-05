SPORTEL Awards 2026: a Monaco la cerimonia che premia le migliori immagini dello sport

L’appuntamento è in programma lunedì 19 ottobre nella Salle Prince Pierre del Grimaldi Forum Monaco, dalle 19 alle 21.30. La cerimonia riunirà nel Principato campioni olimpici, atleti e grandi personalità del mondo dello sport internazionale.

Gli SPORTEL Awards sono una competizione internazionale che premia le migliori sequenze sportive dell’anno trascorso. Ogni anno, le più belle immagini dello sport vengono celebrate durante una prestigiosa cerimonia che riunisce a Monaco numerosi campioni, atleti e personalità del mondo dello sport e dei media.

Gli SPORTEL Awards sono stati creati nel 1990 su iniziativa di Georges Bertellotti, giornalista monegasco e appassionato di sport, e sono posti sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco.

La cerimonia del 19 ottobre sarà dedicata alle opere selezionate per l’edizione 2026. Il programma ufficiale prevede la presentazione delle opere al pubblico e la presenza di campioni olimpici e delle principali personalità dello sport internazionale, che saliranno sul palco per consegnare i premi ai vincitori.

Gli SPORTEL Awards offrono inoltre al pubblico l’opportunità di partecipare gratuitamente, su prenotazione, a diversi appuntamenti con campioni e personalità del mondo dello sport, tra cui conferenze, incontri esclusivi e sessioni di autografi.

Tra i riconoscimenti già annunciati per l’edizione 2026 figura il Premio dell’Autobiografia, che sarà assegnato all’ex portiere della nazionale francese Steve Mandanda per il libro « Les jours d’après », pubblicato da Flammarion nel maggio 2026. Il riconoscimento gli sarà consegnato lunedì 19 ottobre al Grimaldi Forum Monaco.

La giuria degli SPORTEL Awards 2026 è presieduta da Sonny Anderson, ex calciatore professionista e attuale consulente di beIN SPORTS. La giuria comprende inoltre personalità provenienti dal mondo dello sport e dei media.

La cerimonia degli SPORTEL Awards è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito su prenotazione. L’appuntamento del 19 ottobre celebrerà quindi le migliori sequenze sportive dell’anno trascorso, riunendo a Monaco campioni, atleti e personalità internazionali dello sport e dei media.