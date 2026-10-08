Sospesa la circolazione ferroviaria tra Nizza e Ventimiglia: stop ai collegamenti con Monaco il 10 e 11 novembre

A causa di importanti lavori realizzati da SNCF Réseau per ottimizzare la rete ferroviaria della regione, la circolazione dei treni sulle linee tra Nizza e Ventimiglia, che servono anche la stazione di Monaco/Monte-Carlo, sarà interrotta martedì 10 novembre per l’intera giornata e mercoledì 11 novembre fino alla sera.

Il Governo del Principato invita gli utenti ad anticipare, per quanto possibile, gli spostamenti previsti nelle due giornate e raccomanda di valutare alcune soluzioni alternative.

Tra le disposizioni indicate figurano il rinvio dello spostamento, il ricorso al telelavoro, l’adattamento dei giorni di ferie o degli orari di lavoro per i dipendenti interessati, oltre all’utilizzo del car pooling e dei trasporti collettivi urbani.

Gli utenti che intendono utilizzare i trasporti collettivi sono invitati a consultare i canali ufficiali dei diversi operatori, che saranno aggiornati con le soluzioni di trasporto predisposte durante il periodo di interruzione: ZOU!, TER della Regione Sud e Zest.

Per quanto riguarda il car pooling, il servizio BlaBlaCar Daily è disponibile nel Principato. Per i tragitti con partenza o destinazione Monaco, tutti i passeggeri possono usufruire della gratuità del servizio, mentre per tutti i conducenti è previsto un finanziamento a carico del Principato. Le informazioni e i collegamenti per scaricare l’applicazione sono disponibili sul sito della Missione per la Transizione Energetica.

I lavori fanno parte di un più ampio programma di modernizzazione della rete ferroviaria, destinato a proseguire nei prossimi anni. Il programma comprenderà ulteriori interruzioni temporanee della linea, necessarie per migliorarne l’affidabilità e consentire l’aumento della frequenza delle circolazioni.