F1. A Las Vegas vince Verstappen, McLaren squalificate e mondiale riaperto. Quarto Leclerc tra luci e ombre

AGGIORNAMENTO ORE 11: A seguito di un'indagine, le McLaren sono state squalificate dalla classifica finale del GP di Las Vegas per eccessiva usura del fondo. In pratica lo stesso motivo che portò alla doppia squalifica Ferrari in Cina. La classifica del GP si riscrive: Verstappen vince davanti alle Mercedes di Russell e Antonelli (partito diciassettesimo, al terzo podio della carriera). Leclerc sale così in quarta posizione. Si riapre la lotta al mondiale piloti, con Norris (390 punti) che vede passare il suo vantaggio su Verstappen da 42 a 24 punti, e l'olandese aggancia Piastri al secondo posto (366 punti)

Alla fine del weekend di Las Vegas di Formula 1 Charles Leclerc può sorridere: tutto sommato il weekend del monegasco ha avuto momenti positivi.

Certo, ben lontani da quelle che sono le sue ambizioni. Ma il sesto posto finale in una gara fatta di buoni momenti, come le lotte con Sainz e il sorpasso alla McLaren di un irriconoscibile Piastri, possono essere una buona consolazione dopo il deludente nono posto in una qualifica disputata sul bagnato, dove il monegasco ha ribadito pubblicamente la fragilità della Ferrari in quelle condizioni da ormai sette anni, da quando è di fatto iniziata la sua storia vestita di rosso.

Sassolini dalle scarpe da togliersi? Può darsi, ma intanto sempre pubblicamente Leclerc ha gettato acqua sul fuoco sul caso emerso dopo le dichiarazioni di Elkann post GP del Brasile, relative alle critiche mosse dal presidente ai piloti.

La gara viene vinta da Verstappen, che probabilmente cederà lo scettro di campione del mondo tra un paio di settimane, ma vuole farlo a testa alta. Secondo un Norris in versione calcolatore in ottica titolo mondiale, e poi Russell. Quindi Antonelli, partito diciassettesimo e giunto quarto all'arrivo ma retrocesso in quinta posizione per una penalità di cinque secondi per essersi mosso con una leggera frazione di secondo in anticipo in partenza sulla griglia. Quarto così è diventato Piastri, che sembra ben lontano da quello di metà stagione che guidava la classifica generale piloti.

Prossimo weekend penultimo appuntamento in Qatar con l'ultima Sprint dell'anno, prima del gran finale di Abu Dhabi.