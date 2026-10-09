 / Altre notizie

Altre notizie | 09 ottobre 2026, 13:01

Uguaglianza di genere, il Comune di Monaco dà voce ai bambini con una mostra

In vista della Giornata internazionale delle bambine, l’esposizione raccoglie le riflessioni di bambini dai 6 ai 12 anni.

Uguaglianza di genere, il Comune di Monaco dà voce ai bambini con una mostra

In vista della Giornata internazionale delle bambine, che si celebra ogni anno l’11 ottobre, il Comune di Monaco ha organizzato giovedì 8 ottobre la tradizionale colazione nella hall del Municipio, dedicata all’uguaglianza tra bambine e bambini.

All’incontro hanno partecipato Jean-Louis Grinda, vicepresidente del Consiglio Nazionale, Céline Cottalorda, delegata interministeriale per la promozione e la tutela dei diritti delle donne, diversi consiglieri nazionali e comunali, oltre a rappresentanti del Governo del Principato e delle associazioni.

Nel corso dell’iniziativa, Marjorie Crovetto, seconda aggiunta al sindaco, recentemente incaricata delle politiche per la parità e l’uguaglianza tra donne e uomini, ha presentato una mostra dedicata al modo in cui i più piccoli percepiscono l’uguaglianza di genere.

Giunta alla quarta edizione consecutiva, l’esposizione riunisce riflessioni e testimonianze di bambini tra i 6 e i 12 anni, raccolte durante l’estate presso il Mini-Club del Comune di Monaco, nell’ambito di un laboratorio organizzato in collaborazione con il Comitato per la promozione e la tutela dei diritti delle donne.

«La visione di questi bambini sull’uguaglianza di genere è inequivocabile e talvolta sorprendente. La voce dell’infanzia invita noi adulti a rivedere le nostre posizioni, a modificare i nostri comportamenti e a eliminare i pregiudizi che ancora possono persistere», ha dichiarato Marjorie Crovetto, sottolineando come la promozione della parità e la lotta contro le disuguaglianze di genere rimangano il principio guida dell’istituzione comunale.

«Mi auguro che questa iniziativa possa contribuire, nel suo piccolo, a migliorare il ruolo e la posizione delle donne e delle bambine nella nostra società, affinché ciascuna possa sentirsi libera, rispettata e pienamente padrona del proprio destino!», ha concluso Marjorie Crovetto.

La mostra è visitabile nell’atrio del Comune di Monaco fino oggi, venerdì 9 ottobre.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium