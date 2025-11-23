CAP3000 accende il Natale: spettacoli, musica e magia per un mese di festa

CAP3000 dà il via alle festività natalizie con un programma ricco di appuntamenti, all’insegna della tradizione e dello spettacolo.

Come da quasi sessant’anni, il centro di Saint-Laurent-du-Var si prepara a vivere la stagione più attesa dell’anno con atmosfere incantate, addobbi luminosi e iniziative pensate per grandi e piccoli.

Dal 26 novembre 2025 al 4 gennaio 2026, le aree commerciali si trasformano in una vera destinazione natalizia grazie ai nuovi allestimenti dedicati al personaggio simbolo, CAP Noisette, mentre oltre 300 negozi e 50 ristoranti partecipano all’evento rendendo il centro uno dei riferimenti dello shopping di fine anno sulla Côte d’Azur.

Un lancio in musica con due talenti azzurri

L’inaugurazione ufficiale è prevista per mercoledì 26 novembre alle 16.30 con un showcase esclusivo che celebra i talenti locali ormai affermati sulla scena nazionale e internazionale.

Sul palco arriverà il DJ e produttore niçois Yann Muller, noto per le sue sonorità lounge, deep house e jazz, seguito da Carla Lazzari, la giovane cantante lanciata da The Voice Kids e dall’Eurovision Junior, recentemente candidata ai NRJ Music Awards con “M’envoler”. I due artisti saranno i “padrini” dell’edizione 2025-2026 e incontreranno il pubblico anche in una sessione di firme.

«Il Natale occupa un posto speciale nella storia di CAP3000 e nel legame con generazioni di Azuréens», commenta il direttore Frédéric Llorca. «Quest’anno vogliamo valorizzare i talenti del territorio, che portano la nostra regione ben oltre i suoi confini».



Eventi e animazioni fino al 4 gennaio

Oltre allo spettacolo inaugurale, il programma natalizio promette quasi sei settimane di eventi, pensati per accompagnare le famiglie e rendere lo shopping un’esperienza ancora più coinvolgente.

Concerti Gospel

Dal 26 novembre al 20 dicembre

Una ventina di coristi porterà nelle gallerie i grandi classici del gospel natalizio, creando un’atmosfera calda e festosa.

Il Petit Train de Noël

Dal 26 novembre al 4 gennaio – partenza: Porte Île de Beauté

Un viaggio tra le scenografie a tema del centro.

Tariffa: 3 euro. Attivo nei weekend, mercoledì e tutti i giorni durante le vacanze scolastiche.

Le foto con Babbo Natale

Dal 18 novembre al 24 dicembre

Un set immersivo dove scattare una foto ricordo con il Père Noël, con stampa immediata.

La Brigade du Père Noël

3 e 14 dicembre

Artisti e performer animeranno le gallerie con una parata interattiva e festosa.

Solidarietà con Premiers de Cordée

22 e 23 dicembre

Servizio di confezionamento regali a cura della nota associazione: un aiuto per i ritardatari e al tempo stesso un sostegno alle attività sportive dedicate ai bambini ospedalizzati o con disabilità.

Vendita di alberi di Natale

Dal 30 novembre al 23 dicembre – Porte de Nice

Ritorna l’appuntamento tradizionale per scegliere il proprio abete.

Il centro annuncia inoltre “molte altre sorprese” che accompagneranno i visitatori fino ai primi giorni del nuovo anno, consolidando CAP3000 come una tappa immancabile delle festività sulla Riviera.





