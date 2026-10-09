“Fiera dei divertimenti” torna al Port Hercule di Monaco dal 16 ottobre al 19 novembre

“Fiera dei divertimenti” torna sul Port Hercule di Monaco da venerdì 16 ottobre a giovedì 19 novembre 2026, con 73 stand distribuiti lungo il Quai Albert 1er. L’appuntamento autunnale proporrà giostre per bambini, giochi di abilità, attrazioni adrenaliniche e stand gastronomici, per oltre un mese di divertimento.

L’edizione di quest’anno si svolgerà con una disposizione parzialmente modificata a causa dei lavori previsti sulla Darse Sud nell’ambito del Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco. La necessità di adattare la collocazione degli espositori non ha impedito alla Mairie de Monaco di mantenere la varietà delle attrazioni e delle installazioni offerte al pubblico.

La fiera sarà aperta tutti i giorni a partire dalle 11 per gli stand alimentari e le giostre per bambini. Dalle 14 saranno accessibili tutte le attrazioni. La chiusura è prevista alle 23, con prolungamento fino a mezzanotte il venerdì, il sabato e la vigilia dei giorni festivi. In occasione della vigilia della Festa Nazionale, mercoledì 18 novembre, l’apertura sarà eccezionalmente prolungata fino all’una di notte.

Per quanto riguarda la sicurezza, sarà confermato il dispositivo adottato negli anni precedenti. L’accesso avverrà attraverso otto ingressi, situati nella parte superiore e inferiore del Quai Albert 1er, ciascuno dotato di controlli delle borse. Per agevolare le verifiche, si raccomanda ai visitatori di utilizzare borse leggere.

Sarà inoltre conteggiato il numero delle persone presenti. Una volta raggiunta la capienza massima prevista, l’accesso alla fiera verrà temporaneamente sospeso. L’affluenza sarà consultabile in tempo reale sul sito della Mairie de Monaco, all’indirizzo www.mairie.mc, che si consiglia di verificare prima di recarsi sul posto.