A Saorge una serata dedicata al cielo stellato: torna il “Jour de la Nuit”

Sabato 10 ottobre, alle 19, la sala delle feste di Saorge ospiterà il “Jour de la Nuit”, una serata dedicata alla scoperta del cielo stellato e alla sensibilizzazione sull’inquinamento luminoso.
L’appuntamento inizierà con una mini-conferenza sulla Réserve Internationale de Ciel Étoilé Alpes Azur Mercantour e sugli effetti dell’inquinamento luminoso. A seguire, i partecipanti potranno gustare una zuppa offerta dall’associazione La Sauce.
La serata proseguirà con una passeggiata nelle vie del borgo, durante la quale sarà possibile osservare l’illuminazione pubblica e conoscere più da vicino la fauna notturna locale.
A concludere l’iniziativa sarà l’osservazione del cielo notturno accompagnata da un astronomo, con la possibilità di ammirare Marte, la Via Lattea e altri oggetti celesti.
Per partecipare è consigliato indossare abiti caldi e portare una lampada frontale con luce rossa. Chi non ne dispone potrà trasformare la luce del proprio telefono in una luce rossa durante la serata.
L’iniziativa è inoltre accessibile a chi desidera partecipare con il proprio animale da compagnia.