Apertura del Diploma Interuniversitario (DIU) di Diritto monegasco all’Università Paris-Panthéon-Assas

Martedì 18 novembre è stato concluso un partenariato pedagogico tra l’Istituto Monegasco di Formazione alle Professioni Giudiziarie (IMFPJ), l’Università della Costa Azzurra e l’Università Paris-Panthéon-Assas, per il lancio del Diploma Interuniversitario (DIU) di Diritto monegasco all’interno di quest’ultima.

La firma dell’accordo, apposta da Samuel Vuelta Simon, Segretario di Stato alla Giustizia, e da Stéphane Braconnier, Presidente dell’Università Paris-Panthéon-Assas, si è svolta alla presenza del professor Yves Strickler, Direttore scientifico dell’IMFPJ, e di Delphine Lanzara, incaricata di missione presso la Direzione dei Servizi Giudiziari. Questo passo segna una nuova tappa nello sviluppo dell’insegnamento del Diritto monegasco.

Dopo le Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche dell’Università della Costa Azzurra e dell’Università di Aix-Marsiglia, il Diritto monegasco sarà ora insegnato anche in un’università parigina, ampliandone ulteriormente il prestigio e il numero di persone formate sulle sue specificità.

Per memoria, questo DIU, creato nel settembre 2024 dall’IMFPJ, permette agli studenti di formarsi parallelamente al loro percorso universitario nel Diritto monegasco, grazie a una formazione istituzionale e giuridica di 120 ore distribuite su tre anni. Attualmente accoglie 150 studenti tra il primo e il secondo anno.

Era inoltre presente Jean-Philippe Vinci, Direttore dell’Istruzione Nazionale, della Gioventù e dello Sport, per firmare con l’IMFPJ una convenzione che consentirà alla DENJS di offrire un prezioso accompagnamento logistico alle formazioni proposte dall’istituto. Questa convenzione sancisce ufficialmente i legami esistenti tra l’Istruzione Nazionale e l’unico centro di formazione giuridica presente nel Principato, attualmente situato presso il Palazzo di Giustizia.

Per ulteriori informazioni: https://www.imfpj.mc/