Tartufo, l’11 ottobre finale col botto per la Fiera Nazionale di Montiglio Monferrato

Dopo la partenza sprint del weekend scorso, che ha fatto registrare un importante afflusso di turisti e visitatori, torna per la seconda domenica consecutiva la Fiera Nazionale del Tartufo di Montiglio Monferrato, la prima in Italia a fare da succulento apripista al ricco e succulento cartellone degli eventi di richiamo del settore in Piemonte, con migliaia di appassionati e partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero.

Il borgo antico dominato dal magnifico castello frutto di ampliamenti in più epoche, fatto di frazioni sparse su magnifici declivi vinicoli, è pronto ancora una volta a fare da splendida cornice a uno degli appuntamenti gastronomici e culturali più attesi dell’autunno astigiano. “Ogni anno vediamo crescere il frutto di un percorso che ci vede in prima linea da anni per la valorizzazione del nostro territorio. La risposta altissima di pubblico, critica e media conferma il lavoro fatto sin qui, grazie a una producente e sinergica interazione con realtà locali, Pro Loco in primis, istituzioni, fondazioni bancarie e media. A tutti indistintamente il nostro grazie più sincero”, commenta entusiasta il Sindaco Dimitri Tasso.

Anche nella giornata di domenica 11 ottobre, il paese di castelli, pievi, meridiane, campane e tartufi vedrà svolgersi un intenso calendario ricco di iniziative variegate promosso dal Comune e dalla Pro Loco per valorizzare e promuovere al meglio tutte le eccellenze del territorio. Fra eventi, gusto e tradizione la fiera aprirà i battenti puntuale come sempre alle ore 9.30 con il tradizionale raduno dei trifolao e la mostra-mercato dei prodotti tipici. Tra gli appuntamenti clou delle due domeniche fieristiche spiccano la valutazione dei migliori esemplari di Tuber Magnatum Pico pronti a sfidarsi nell’aggiudicazione di premi prestigiosi come il “Cucciolo d’argento” e altri tra cui il ‘Premio Miglior Esemplare Singolo’, il ‘Premio Pro Loco’ e il ‘Premio Miglior Piatto’

Grande attesa anche per il Cooking Truffle Show a tema: al ‘PalaTartufo’, l’Istituto Professionale Alberghiero ‘G. Penna’ darà nuovamente prova di abilità e competenza ai fornelli nella preparazione di succulente pietanze a base di tartufo con la partecipazione della giornalista Cinzia Montagna. Amplissima e diversificata, come sempre, la presenza di stand gastronomici all’aperto e la possibilità di pranzare al salone polifunzionale “Bruno Mellone” grazie alla perfetta organizzazione della Pro Loco montigliese (con piatti tipici al tartufo come carne cruda, agnolotti, fritto misto e menù dedicati su prenotazione al numero 0141/232304).

Sul versante dell’intrattenimento, invece, un nutrito parterre di spettacoli idonei a ogni fascia d’età. Si va dal lancio dei paracadutisti con il bandierone di Montiglio, ai concerti di musica dal vivo e spettacoli di animazione per famiglie e bambini che potranno così godersi una entusiasmante gita fuori porta all’insegna di valori fondanti e fondamentali quali aggregazione, cultura di territorio e sano intrattenimento collettivo. Da Loris Gallo e la sua Bubble Bike con speciali effetti di bolle di sapone alla Quasi Band con l’omaggio musicale al pop e ai grandi cantautori italiani, musica e show per tutti i gusti e ogni età.

Degna di menzione, una volta di più, l’iniziativa ‘LocoMonferrato’, realizzata in partnership con i magnifici convogli d’epoca della ‘Fondazione FS’ e fortemente voluta dal Comune di Montiglio Monferrato. Raggiungere la Fiera in un appassionante viaggio tra nel tempo a bordo dei “Treni Storici del Tartufo” accende di suggestione la kermesse enogastronomica, con collegamenti ferroviari d’antan dedicati che coinvolgeranno Torino (Porta Nuova e Lingotto), Moncalieri e Asti conducendo i passeggeri fino alla stazione di Montiglio-Murisengo.

Domenica 11 ottobre, invece, l’attenzione si sposta sul Treno Storico con carrozze “Centoporte”. Dalla stazione ferroviaria sarà altresì disponibile un servizio navetta gratuito per arrivare direttamente nelle aree cuore della manifestazione. Nello stesso giorno, sarà possibile apprezzare gli scorci incantevoli di Montiglio Monferrato grazie all’iniziativa ‘Montiglio in 500’ a cura dell’Associazione Veicoli Storici ‘Trambusto’ di Torino.

Oltre ai piaceri del palato, i visitatori potranno fare un tuffo a piè pari anche nell’arte e nella storia locale con esposizioni di pregio finemente distribuite tra Municipio, piazza Regina Margherita e stazione, oltre all’evento di arte contemporanea diffusa “Germinale Monferrato Art Fest”, percorrendo le strade senza tempo che hanno fatto di Montiglio Monferrato un unicum a livello nazionale tra i borghi diffusi d’Italia, con le sue 14 frazioni e il Lago di Codana, un tempo meta di artisti intramontabili quali Mina (lo storico 3 luglio 1966) e moltissimi altri.

Previsti visite guidate alla pieve romanica di San Lorenzo, alla cappella di Sant’Andrea del castello di Montiglio e walking tour alla scoperta del borgo.

Info Point: 391/7277165, Comune: 0141994008, www.comune.montigliomonferrato.at.it .

Per i biglietti sui treni storici: www.railbook.it.





