I punti di forza dell’economia svizzera presentati in vista di una missione economica a Zurigo

In preparazione della sua prossima missione economica a Zurigo, prevista per marzo 2026, il Monaco Economic Board (MEB) ha organizzato, in partenariato con il Consolato Onorario di Svizzera a Monaco e in collaborazione con l’Ambasciata di Svizzera in Francia e nel Principato, una conferenza “Business Destination” dedicata a uno dei Paesi più performanti al mondo: la Svizzera.

Dopo il saluto introduttivo di Guillaume Rose, Direttore Generale Esecutivo del MEB, e l’intervento di S.E. Carole Lanteri, Ambasciatrice di Monaco in Svizzera e nel Liechtenstein, S.E. Tania Cavassini ha illustrato i punti di forza di un’economia regolarmente classificata tra le più competitive e innovative del pianeta.

L’Ambasciatrice ha evidenziato una notevole diversità economica: un’industria potente (farmaceutica, chimica, meccanica, orologeria), un importante centro finanziario e, più in generale, un settore terziario altamente sviluppato ed efficiente. Questa diversificazione spiega in gran parte la resilienza svizzera, ulteriormente rafforzata da una gestione rigorosa delle finanze pubbliche e da una cultura radicata della consultazione dei cittadini.

Al cuore del modello elvetico si trova l’innovazione, che occupa una posizione centrale. Per il quindicesimo anno consecutivo, la Svizzera è in testa all’Indice Mondiale dell’Innovazione dell’OMPI. Ingenti investimenti in R&S, l’eccellenza del sistema educativo e la stretta collaborazione tra università e imprese contribuiscono alla creazione di condizioni ideali per attrarre talenti e investitori.

L’ambiente imprenditoriale svizzero si distingue inoltre per la sua flessibilità (mercato del lavoro liberale), la sua accessibilità (agevole reclutamento di talenti europei) e la sua fiscalità competitiva (con aliquote che oscillano tra il 12 e il 15% nella maggior parte dei cantoni). Un quadro favorevole che spiega la presenza di oltre 850 sedi regionali di multinazionali sul territorio.

La conferenza si è conclusa con una sessione di domande e risposte, confermando l’interesse delle imprese monegasche per un mercato tanto stabile quanto dinamico. I punti di forza della Svizzera hanno spesso rispecchiato quelli del Principato, lasciando intravedere numerose possibili sinergie. La missione del MEB a Zurigo si preannuncia dunque come un’opportunità di primo piano per esplorare questo ecosistema eccezionale.



