Il Balletto di Monte-Carlo in Belgio con “Romeo e Giulietta”: quattro spettacoli ad Anversa e Bruxelles

Il Balletto di Monte-Carlo sarà in Belgio con “Romeo e Giulietta”, la creazione di Jean-Christophe Maillot, in programma dal 21 al 25 ottobre tra Anversa e Bruxelles.

La tournée prevede due spettacoli al Teatro Comunale di Anversa, il 21 e 22 ottobre, e due appuntamenti al Circo Reale di Bruxelles, il 24 e 25 ottobre.

Con oltre 300 rappresentazioni nel mondo e sette grandi compagnie che lo hanno inserito nel proprio repertorio, “Romeo e Giulietta” è il balletto emblematico di Jean-Christophe Maillot. L’opera propone un incontro tra il linguaggio della danza classica e la contemporaneità, attraverso una narrazione moderna, la forza della musica e una particolare capacità di riunire intorno alla danza diverse discipline artistiche.

La coreografia è di Jean-Christophe Maillot, su musiche di Sergej Prokofiev. La scenografia è di Ernest Pignon-Ernest, i costumi di Jérôme Kaplan e le luci di Dominique Drillot.

“Romeo e Giulietta” è stato creato il 23 dicembre 1996 alla Sala Garnier dell’Opera di Monte-Carlo. Lo spettacolo ha una durata di un’ora e 55 minuti.

La tournée in Belgio porterà il Balletto di Monte-Carlo ad Anversa e Bruxelles, con quattro rappresentazioni della celebre creazione di Jean-Christophe Maillot.