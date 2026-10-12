Halloween al Museo di Antropologia preistorica di Monaco, il 31 ottobre laboratori e visite al buio

Il Museo di Antropologia preistorica di Monaco organizza sabato 31 ottobre una giornata speciale dedicata ad Halloween, con attività creative e visite alla scoperta delle collezioni in un’atmosfera suggestiva. Il programma è rivolto ai bambini dai 5 anni e comprende la decorazione collettiva di zucche luminose, un percorso tra i reperti del museo e una caccia alle caramelle.

Le animazioni sono gratuite, con posti limitati e prenotazione obbligatoria. Sono previsti due appuntamenti, organizzati in base all’età dei partecipanti.

La mattina, dalle 10.30 alle 12, le attività sono dedicate ai bambini dai 5 ai 7 anni. Dalle 10.30 alle 11 è in programma un laboratorio creativo durante il quale i partecipanti, divisi in piccoli gruppi, decoreranno le zucche con espressioni buffe, misteriose o spaventose. Dalle 11 alle 11.10, le creazioni saranno illuminate con piccole luci a LED, dando inizio al percorso di esplorazione.

Dalle 11.10 alle 11.45, i bambini visiteranno il museo nella penombra, accompagnati dalle zucche luminose. Durante il percorso potranno scoprire il mammut, l’orso delle caverne, l’alce e diversi scheletri, tra cui quelli di uno scimpanzé e di esseri umani. La visita comprenderà anche maschere africane, oggetti particolari e un costume da sciamano. L’attività si concluderà dalle 11.45 alle 12 con una caccia alle caramelle negli spazi predisposti per l’animazione.

Nel pomeriggio, dalle 13.30 alle 15, l’appuntamento è rivolto ai bambini dagli 8 anni in su. Il programma inizierà con un laboratorio creativo, dalle 13.30 alle 14, dedicato alla decorazione delle zucche con volti inquietanti, creature fantastiche ed espressioni originali. Dalle 14 alle 14.10, le zucche saranno illuminate con luci a LED, prima di partire alla scoperta delle collezioni.

La visita nella penombra si svolgerà dalle 14.10 alle 14.45 e permetterà ai partecipanti di osservare il mammut, l’orso delle caverne, l’alce e diversi scheletri, oltre alle maschere africane e al costume da sciamano. Dalle 14.45 alle 15, la giornata si concluderà con una caccia alle caramelle.

L’iniziativa propone così un’occasione per avvicinare i più giovani alle collezioni del museo attraverso attività creative e un percorso di scoperta pensato per Halloween.

Per partecipare è necessario prenotare, poiché i posti sono limitati. Il museo si trova al 56 bis, boulevard du Jardin Exotique, a Monaco. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a map@gouv.mc o telefonare al +377 98 98 80 06.