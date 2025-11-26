Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti ( SERD) 2025 a Monaco: Focus sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

Presentazione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti

Per il settimo anno consecutivo, la Direzione dell’Ambiente ha iscritto il Principato di Monaco alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERD), che si svolgerà dal 22 al 30 novembre 2025 in tutta Europa e nel Principato.

Si tratta di un’iniziativa europea che promuove azioni di sensibilizzazione sulla gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti nei Paesi aderenti, europei e non europei. Chiunque può partecipare realizzando attività di sensibilizzazione o animazioni rivolte al grande pubblico o a pubblici specifici: colleghi, dipendenti, membri di associazioni, studenti, ecc.

L’edizione 2025 ha come tema i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE o D3E). La scelta non è casuale: i RAEE rappresentano 62 milioni di tonnellate di rifiuti nel mondo, e ogni europeo ne produce in media 17,6 kg all’anno. Sebbene il 22,3% dei RAEE prodotti sia ufficialmente raccolto e riciclato, la quantità di rifiuti rimane preoccupante: +82% dal 2010 e un’ulteriore crescita del +32% prevista entro il 2030 (rispetto al 2022).

Ma cosa sono i RAEE? Si tratta di tutti gli apparecchi elettrici o elettronici, grandi o piccoli, come congelatori, televisori, telefoni fissi o cellulari, pannelli fotovoltaici, pile, lampadine, asciugacapelli, biciclette elettriche, sigarette elettroniche, ecc. Il loro trattamento è complesso e costoso a causa delle sostanze pericolose come mercurio o piombo, ma può anche rappresentare una fonte di valore aggiunto, poiché contengono metalli preziosi come oro, rame o platino. Una cattiva gestione dei RAEE può avere effetti nocivi su ambiente e salute, da cui l’importanza di separarli e riciclarli correttamente, evitando discariche abusive e incendi che rilasciano sostanze tossiche in aria, suolo e acqua.

Invitiamo quindi a scoprire i promotori di progetti nel Principato impegnati in questa causa, sia nel settore pubblico che privato o associativo, e le loro azioni sul tema della riduzione dei rifiuti o più ampiamente sui 3R: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare.

Seguite le pagine Facebook e Instagram @SERDMonaco, quelle del Governo del Principato e di Monaco Info, utilizzando gli hashtag #SERDMonaco e #ewwr2025.

Programma delle iniziative aperte al pubblico

Direzione dell’Ambiente – Organizzatrice e Partner di molte iniziative

Quiz e schede informative sulla gestione sostenibile dei RAEE tramite l’app Your Monaco, in collaborazione con la Delegazione per la Transizione Digitale e Ecoscience Provence.

Punto di raccolta di piccoli RAEE (cellulari, tablet, auricolari, cavi e caricabatterie) presso il Centro Commerciale di Fontvieille, accessibile 24 ore su 24, in collaborazione con SMA e l’associazione Semeurs d’Espoir.

Raccolte di RAEE durante tutta la settimana presso negozi aderenti, con cestini riutilizzabili, in partnership con Monaco Green Box, Ecoscience Provence e SMA.

Contatti: https://monacogreenbox.mc/ ; contact@monacogreenbox.mc

Laboratorio immersivo sulla biodiversità e riciclo creativo al Lycée Rainier III, venerdì 28 novembre, dalle 9 alle 15. I partecipanti potranno scoprire la biodiversità monegasca tramite schermi interattivi e realizzare bonbonnières con tessuti riutilizzati per seminare cibo agli uccelli durante l’inverno.

Raccolta di vestiti di buona qualità per dare loro nuova vita

In collaborazione con la Direzione dell’Ambiente, la boutique Organza offrirà ai clienti la possibilità di rinnovare i propri capi di qualità, così da poterli indossare nuovamente.

Dove: Boutique Organza, 11 rue Grimaldi

Quando: Sabato 22 novembre e dal 24 al 29 novembre, 9:30–18:00

Contatti: contact@organza.mc , beatrice.castelain@free.fr

Attività della S.M.A.

Caccia al Tesoro “Missione: Alla ricerca del Cuore Elettro”, in collaborazione con il Comune di Monaco, Monaco Telecom, Ecoscience Provence e Amore Psy. I partecipanti, divisi in squadre, risolveranno enigmi per trovare cinque elementi del “Cuore Elettro” (luce, energia, circuito, cervello, chiave), imparando buone pratiche di riciclo e riparazione dei dispositivi elettronici.

Dove: Partenza dalla Place du Canton

Quando: Mercoledì 26 novembre, partenza alle 13:30 e alle 15:00

Mini discarica mobile per raccogliere RAEE, prodotti chimici, vernici, solventi, pile.

Dove: Fontvieille, Place du Campanin (08:30–11:00)

Rocher, Allée Saint Jean Paul II (11:30–14:00)

Condamine, 9 Bd. Albert Ier (14:30–17:00)

Contatti: https://www.sma.mc/ ; sma.cpr@sma.mc

Attività del Comune di Monaco

Munegu Repair Café: riparazioni di oggetti quotidiani per ridurre i rifiuti elettronici.

Dove: Maison du Numérique – Les Jardins d'Apolline

Quando: Sabato 29 novembre, 14:00–17:00

Contatti: https://www.mairie.mc/ ; alatron@mairie.mc

Laboratori di sensibilizzazione e riparazione digitale con Green Monaco, aperti al pubblico e alle scuole.

Dove: Casa di Soci – Promenade Honoré II

Quando: Giovedì 27 novembre, 12:30–18:00

Contatti: https://greenmonaco.mc/ ; assogreenmonaco@gmail.com

Lycée Rainier III – Saveurs et Savoirs pour un Noël Durable

Gli studenti della sezione alberghiera presenteranno e venderanno prodotti artigianali e alimentari in vasetti di vetro riciclati, con ricette natalizie a zero sprechi.

Dove: Stand davanti al Lycée Technique Hôtelier, 7 Allée Lazare Sauvaigo

Quando: Venerdì 28 novembre, 9:00–15:00

Contatti: https://lycee-rainier3.gouc.mc/ ; LBONGIOANNI@education.mc ; LROUANET@education.mc

Conferenza-quiz “Rifiuti (in)visibili del digitale”

Organizzata dalla Delegazione per la Transizione Digitale, in collaborazione con Monaco Telecom e Maison du Numérique, per sensibilizzare al digitale responsabile.

Dove: Maison du Numérique, 1 Promenade Honoré II

Quando: Lunedì 24 novembre, 12:30–13:30 e 17:30–18:30

Contatti: https://extendedmonaco.com/ ; ditn@gouv.mc ; https://www.instagram.com/extended_monaco/ ; dthebault.ext@gouv.mc

Altre iniziative aperte al pubblico

Quiz e schede informative sui RAEE tramite Ecoscience Provence, QR code sulle vetrine dei negozi e ristoranti aderenti.

Distribuzione di buste riciclate dalla Direzione del Turismo per sensibilizzare dipendenti e visitatori.

Raccolta di RAEE, vestiti e oggetti elettronici da parte di istituzioni, scuole, ospedali, hotel e aziende del Principato, con workshop, laboratori creativi e attività di sensibilizzazione.

Contatti: https://ecoscienceprovence.com/ ; a.lequime@ecoscienceprovence.com

Quiz di sensibilizzazione sui RAEE per il grande pubblico:

La Direzione del Turismo e dei Congressi del Governo del Principato sensibilizzerà i propri dipendenti e visitatori durante tutta la settimana distribuendo pochette realizzate a partire da teli promozionali riciclati, nell’ambito di azioni di sensibilizzazione al riciclo e alla riduzione dei rifiuti elettronici.

Dove: Uffici dell’Ufficio del Turismo.

Quando: Dal 22 al 30 novembre 2025, dalle 9:00 alle 17:00.

Contatti: aansiau@gouv.mc

Programma delle iniziative non aperte al pubblico

Repair is Fair – Institut Océanographique de Monaco

Laboratori e stand per le scuole su digitale, riparazione, fast fashion, cosmetici, ristorazione a zero sprechi, upcycling.

Istituzioni scolastiche coinvolte: Collège Charles III, Institution François d’Assise – Nicolas Barré, International School of Monaco, Lycée Rainier III.

Partnership con Monaco Digital, Monaco Telecom, Green Monaco, SBM Offshore, CFM Indosuez, Monte-Carlo Société des Bains de Mer, ecc.

Altre attività interne

Raccolta RAEE, creazione di opere artistiche, quiz, workshop e azioni di sensibilizzazione presso enti pubblici e privati: Direzione dell’Ambiente, SMA, Direzione della Sicurezza Pubblica, Corpo dei Vigili del Fuoco, Monte-Carlo Société des Bains de Mer, ACM, UBS Monaco, Exsymol, banche Pictet, Hôtel Métropole, Hôtel Méridien Beach Plaza, Grimaldi Forum, Monaco Boost.

Partner media

La Direzione della Comunicazione supporta la Direzione dell’Ambiente tutto l’anno, partecipando a conferenze, comunicati stampa e copertura TV/social.

TV Monaco e Monaco Info seguiranno le iniziative della SERD, evidenziando valori sostenibili e attività dei commercianti e ristoranti aderenti.

