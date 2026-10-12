Mentone, dal 18 al 25 ottobre torna l’Open internazionale di scacchi

Mentone si prepara a ospitare la 23ª edizione dell’Open internazionale di scacchi, in programma dal 18 al 25 ottobre al Palais de l’Europe. La manifestazione prevede tre tornei, denominati A, B e C, organizzati in base al punteggio Elo dei partecipanti.

Il programma si aprirà domenica 18 ottobre con l’accreditamento dei giocatori, previsto dalle 9.30 alle 13.30. Alle 14.15 si terrà la cerimonia di apertura, seguita alle 14.30 dalla prima partita.

Il calendario proseguirà lunedì 19 ottobre alle 14.30 con il secondo turno. Martedì 20 ottobre sono previsti due appuntamenti, alle 9 per il terzo turno e alle 15.30 per il quarto. Le partite riprenderanno mercoledì 21 ottobre alle 14.30 con il quinto turno e proseguiranno, sempre alle 14.30, giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, rispettivamente con il sesto, il settimo e l’ottavo turno.

La competizione si concluderà domenica 25 ottobre con il nono turno, fissato alle 10, seguito alle 16.30 dalla cerimonia di premiazione, dall’estrazione della lotteria e da un brindisi conclusivo.

L’organizzazione prevede tre categorie: il torneo A per giocatori con Elo pari o superiore a 1900, il torneo B per quelli con Elo compreso tra 1600 e 1999 e il torneo C per i giocatori con Elo inferiore a 1700.

Per informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’Échiquier Mentonnais.