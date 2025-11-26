 / Altre notizie

Tanti oggetti, tante curiosità: i marché à la brocante in Costa Azzurra

La carrellata dei vide grenier e dei marchés aux puces da giovedì 27 novembre 2025 a mercoledì 3 dicembre 2025

Spazio ai marché à la brocante che animano le strade, le piazze e i quartieri della Costa Azzurra.  Vide grenier e mercatini delle pulci danno il segno tangibile di una tradizione che, per la Costa Azzurra e le Alpi Marittime, è anche cultura e folklore.

Antibes
Brocante professionnelle de la Place Nationale
Brocciante
Giovedì 27 novembre e sabato 29 novembre 2025
Place Nationale, Rue Georges Clemenceau Juan-les-Pins

Vide grenier la brague
Vide-greniers et marché aux puces
Sabato 29 novembre e domenica 30 novembre 2025  
Avenue Mozart

Antibes land fait son vide grenier
Sabato 29 novembre e domenica 30 novembre 2025  
301, Route de Biot

Cabris
Bourse aux jouets et puericulture
Venerdì 28 novembre 2025, sabato 29 novembre 2025 e domenica 30 novembre 2025
Rue de la Porte Haute

Cannes
Marché antiquités et brocante
Sabato 29 novembre e domenica 30 novembre 2025  
Cours Félix Faure

Brocante Professionnelle du Marché de Forville
Lunedì 1° dicembre 2025
Marché couvert de Forville

Mandelieu-la-Napoule 
Brocante, Vide-greniers
Domenica 30 novembre 2025
225, Avenue Saint-Exupéry LES TOURRADES 

Menton
Brocante - Antiquités - Collections Brocante Professionel
Venerdì 28 novembre 2025 e domenica 30 novembre 2025
Promenade du Soleil
Esplande Françis Palmero

Nice
Les puces de Nice. Brocante professionnelle
Giovedì 27 novembre, venerdì 28 novembre, sabato 29 novembre, martedì 2 dicembre e mercoledì 3 dicembre 20258
Les Puces de Nice, Rue Robilant

Saleya à Nice
Brocante
Lunedì 1° dicembre 2025
Cours Saleya, Vieux Nice

Saint-Vallier-de-Thiey 
Vide ta chambre à l’école Émile Félix
Sabato 29 novembre 2025
13, Avenue Desire Pignatta 




