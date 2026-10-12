Monaco United travolge l’Avignonnais: domenica il derby con l’ASMFF in Coppa di Francia

Monaco United continua il proprio avvio di stagione positivo. Domenica, allo Stade Didier-Deschamps, la prima squadra femminile regionale ha superato l’AC Avignonnais con un netto 18-0, conquistando la quarta vittoria consecutiva in campionato e consolidando il primato in classifica. Un risultato che permette alla formazione monegasca di guardare con fiducia al prossimo impegno: il derby con l’ASMFF, valido per il quarto turno della Coppa di Francia.

La squadra si è presentata alla quarta giornata dopo aver vinto tutte le precedenti partite, con l’obiettivo di proseguire la propria corsa. Fin dai primi minuti, Monaco United ha imposto il proprio gioco, gestendo il possesso e creando numerose occasioni. Dopo la rete iniziale di Jade Prault, le monegasche hanno continuato a trovare la via del gol, trascinate anche dalla capitana Rachel Robert. All’intervallo il risultato era già sul 9-0.

Nella ripresa, la squadra ha mantenuto alta la concentrazione, continuando a spingere fino al fischio finale. La partita ha rappresentato anche un’occasione per inserire nuove giocatrici e consolidare l’intesa del gruppo.

«Anche con un ampio vantaggio, siamo rimaste concentrate fino alla fine, comunicando molto e dimostrando un bellissimo spirito di squadra in campo», ha dichiarato Floriane Merlin, titolare nella gara e alla sua prima apparizione stagionale in Régionale. La difensore centrale ha sottolineato l’importanza di continuare a crescere insieme per mantenere le prime posizioni fino al termine della stagione.

Il successo assume un valore importante anche in ottica promozione in Division 3, obiettivo per il quale la differenza reti potrebbe rivelarsi decisiva. Soddisfatto della prestazione anche il viceallenatore Alexandre Gallet, che ha evidenziato la serietà e l'applicazione delle giocatrici, capaci di mantenere lo stesso livello di concentrazione nonostante il largo vantaggio.

«Sono orgoglioso delle giocatrici, che sono rimaste pienamente concentrate e coinvolte dal primo all’ultimo minuto», ha commentato Gallet.

Un fine settimana positivo per tutto il club

La vittoria della prima squadra regionale si inserisce in un fine settimana particolarmente positivo per Monaco United, con tutte le formazioni scese in campo capaci di conquistare il successo.

Gli U11 si sono distinti nel raggruppamento organizzato a Villeneuve-Loubet, mentre gli U15 hanno ottenuto una vittoria per 7-0. Successo netto anche per la seconda squadra senior, impegnata nel campionato District, che mantiene a sua volta il primo posto in classifica.

Vittoria per 2-1 anche per gli U18, protagonisti di una partita combattuta e rimasta aperta fino agli ultimi minuti. La squadra ha trovato il gol decisivo nella ripresa grazie a una giocata individuale, riuscendo poi a difendere il vantaggio fino al termine.

L’allenatrice Élodie Caillet ha sottolineato la difficoltà dell’incontro e la necessità di migliorare l’efficacia sotto porta per chiudere prima le partite, soprattutto quando vengono create numerose occasioni da gol.

In Coppa di Francia torna il derby monegasco

Archiviata la larga vittoria in campionato, l’attenzione si sposta ora sulla Coppa di Francia. Dopo aver superato l’AS Cagnes-le-Cros nel turno precedente, Monaco United conosce il nome del prossimo avversario: l’ASMFF.

Il sorteggio propone così una nuova sfida tra le due formazioni del Principato, a tre settimane dal primo derby in campionato, disputato il 20 settembre e vinto da Monaco United per 3-1. Quell’incontro aveva rappresentato un passaggio significativo per il calcio femminile monegasco.

Questa volta le due squadre si ritroveranno nella competizione nazionale, con Monaco United determinata a confermare il risultato del precedente confronto e a proseguire il proprio percorso in Coppa di Francia.

«La nostra priorità è preparare questo quarto turno di Coppa di Francia con la stessa serietà e la stessa esigenza dimostrate nelle precedenti partite», ha spiegato Alexandre Gallet, ribadendo l’ambizione della squadra di affrontare la sfida con determinazione e conquistare la qualificazione.

L’appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre allo Stade Didier-Deschamps, dove andrà in scena un nuovo derby monegasco, il primo tra le due formazioni nella storia della Coppa di Francia.