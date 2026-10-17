Missione economica in Montenegro: oltre 150 incontri d’affari e nuove opportunità per le imprese del Principato (Foto)

Dal 13 al 16 ottobre, circa trenta imprenditori del Principato di Monaco hanno partecipato a una missione economica in Montenegro, organizzata dalla Camera di Commercio monegasca per esplorare nuove opportunità commerciali e rafforzare i rapporti economici tra i due Paesi.

L'iniziativa, realizzata con il sostegno del Console onorario del Montenegro a Monaco, Anthony Stent-Torriani, e in collaborazione con la Camera dell'Economia del Montenegro, ha offerto alle imprese partecipanti l'occasione di conoscere più da vicino il tessuto economico locale e individuare possibili ambiti di collaborazione.

La prima tappa si è svolta a Podgorica, capitale del Montenegro, dove è stato organizzato un forum economico dedicato alle prospettive di sviluppo del Paese. Dopo una presentazione dell'economia montenegrina, le due Camere di Commercio hanno formalizzato un accordo di cooperazione, aprendo la strada a nuove possibilità di collaborazione tra le rispettive realtà imprenditoriali.

Il programma è proseguito con una serie di incontri bilaterali tra operatori economici attivi in diversi settori, tra cui finanza, innovazione, yachting e organizzazione di eventi. Complessivamente, sono stati proposti alle aziende monegasche oltre 150 incontri d'affari, con l'obiettivo di favorire contatti diretti e individuare opportunità concrete di sviluppo.

Per approfondire la conoscenza del sistema produttivo locale, la delegazione ha inoltre visitato lo stabilimento di alluminio Uniprom, entrando in contatto con una delle attività industriali significative del Paese. L'alluminio e i suoi derivati rappresentano infatti una componente importante delle esportazioni montenegrine.

Una giornata è stata poi dedicata alla scoperta delle infrastrutture portuali del Montenegro, sviluppate principalmente lungo due direttrici: il trasporto industriale di merci e passeggeri e la crescita del turismo nautico di lusso, sostenuta anche dalla realizzazione di porti turistici lungo la costa adriatica.

Proprio gli investimenti, il turismo e lo yachting sono emersi tra i principali settori di interesse comune, nei quali Monaco e Montenegro potrebbero sviluppare ulteriori collaborazioni economiche.

La missione si è conclusa a Tivat, nella marina di lusso Porto Montenegro, con una cena al ristorante Maya Bay, appartenente al gruppo monegasco Maya Collection. All'incontro ha partecipato anche il direttore generale Richard Maria, in un momento conviviale che ha permesso ai membri della delegazione di consolidare i rapporti costruiti durante il viaggio.

Un'esperienza che ha consentito alle imprese del Principato di approfondire la conoscenza del mercato montenegrino e di esplorare nuove prospettive di collaborazione tra le due economie.