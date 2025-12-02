Monaco rafforza il suo impegno per l’Oceano e lo Spazio: partecipazione al primo Comitato direttivo di Space4Ocean e alla conferenza ONU sulle attività spaziali

Il 12 novembre 2025, il Governo Principesco di Monaco ha preso parte a Oslo (Norvegia) al primo Comitato direttivo dell’alleanza internazionale Space4Ocean, lanciata in occasione della 3ᵃ Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano (UNOC3). Questa iniziativa mira a promuovere l’uso delle tecnologie spaziali per la protezione e la gestione sostenibile degli oceani.

Il Principato, membro fondatore dell’iniziativa, era rappresentata da Olivier Minazzoli, Amministratore dell’Ufficio degli Affari Spaziali, insieme a numerosi attori istituzionali, scientifici e tecnici provenienti da oltre trenta paesi e organizzazioni.

L’apertura dei lavori è stata presieduta da Marianne Sivertsen Næss, Ministra norvegese della Pesca e degli Oceani, che ha sottolineato l’importanza di una cooperazione rafforzata contro la pesca illegale. Durante la cerimonia, la Ministra ha firmato ufficialmente l’adesione di Blue Justice, agenzia dipendente dal suo ministero, portando così a trentadue il numero di membri dell’alleanza.

Nel corso della riunione, i membri hanno definito le prime linee strategiche di Space4Ocean, con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai dati satellitari, rafforzare i legami tra gli utilizzatori marittimi e la comunità spaziale, e incoraggiare lo sviluppo di strumenti innovativi per la sorveglianza e la conoscenza degli oceani. Sono state inoltre nominate le nuove cariche direttive: Aarti Holla-Maini, Direttrice dell’Ufficio degli Affari Spaziali delle Nazioni Unite (UNOOSA), è stata eletta Presidente dell’alleanza, mentre Madin Maseeh, Presidente dell’Agenzia Spaziale delle Maldive, ed Eric Banel, Direttore generale francese per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura, sono stati nominati Vicepresidenti.

In continuità con questo impegno internazionale, il Bureau des Affaires Spatiales ha partecipato, pochi giorni dopo a Vienna (Austria), alla conferenza “Commercial Lunar Landscape and Policy Needs”, organizzata dall’UNOOSA. L’incontro ha riunito esperti, rappresentanti di Stati e attori industriali per discutere le sfide emergenti legate alle future attività lunari, tra cui la regolamentazione giuridica, la gestione del traffico, la navigazione e la coordinazione internazionale.

Attraverso la partecipazione a questi due eventi di rilievo, il Governo Principesco conferma la posizione di Monaco nelle discussioni internazionali riguardanti la protezione degli oceani e lo sviluppo responsabile delle attività spaziali, consolidando il suo ruolo di attore attivo nella cooperazione globale e nella tutela ambientale.