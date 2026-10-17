Monaco, l’Orchestra dei Carabinieri del Principe celebra 60 anni con un concerto eccezionale al Grimaldi Forum

L’Orchestra dei Carabinieri del Principe di Monaco celebra il suo 60° anniversario con un concerto eccezionale in programma venerdì 6 novembre 2026, alle ore 20, nella Salle Prince Pierre del Grimaldi Forum. Un appuntamento che riunirà oltre 80 artisti, tra musicisti e ospiti di prestigio, per ripercorrere sei decenni di storia attraverso un repertorio che spazierà dalla musica classica al jazz, dal rock & roll alla musica leggera.

Le origini dell’orchestra risalgono al 19 novembre 1966, quando sulla Rocca di Monaco risuonò per la prima volta una fanfara monegasca composta su richiesta del Principe Ranieri III. A sessant’anni da quel momento, la formazione musicale della Compagnia dei Carabinieri del Principe rende omaggio alla propria storia con uno spettacolo che unisce tradizione e modernità.

Diretta dal maggiore Olivier Drean, alla guida della formazione dal 2013, l’orchestra proporrà un programma particolarmente vario, pensato per valorizzare la versatilità dei suoi musicisti e offrire al pubblico un’esperienza musicale capace di attraversare generi ed epoche differenti.

Tra gli ospiti annunciati figurano la cantante China Moses, la trombettista Lucienne Renaudin Vary e il cantante corso Florian Carli. Parteciperanno inoltre il Coro dell’Opéra de Monte-Carlo, alcuni componenti del coro dell’esercito francese e un quartetto d’archi dell’Académie Rainier III. Il programma comprenderà anche un duetto tra fisarmonica e tromba e un omaggio a Lionel Richie.

L’evento rappresenterà anche un’occasione per far conoscere al pubblico il ruolo musicale della Compagnia dei Carabinieri del Principe. Composta da 25 carabinieri-musicisti, la formazione porta ufficialmente il nome di Orchestra dei Carabinieri del Principe dal 2014. I suoi componenti, oltre all’attività musicale, partecipano ai servizi ordinari della Compagnia e alle cerimonie ufficiali del Principato. Dal 1989, l’orchestra rappresenta inoltre il Principe Sovrano in occasione di manifestazioni all’estero.

Il concerto avrà anche una finalità benefica: i profitti della serata saranno devoluti alla Fondazione Principessa Charlène di Monaco. Il prezzo del biglietto è di 35 euro, con tariffa unica.

L’appuntamento è fissato per venerdì 6 novembre alle ore 20, nella Salle Prince Pierre del Grimaldi Forum Monaco, al numero 10 di avenue Princesse Grace. I biglietti sono disponibili attraverso la piattaforma Monte-Carlo Ticket. Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito ufficiale del Grimaldi Forum.