Il Monastero di Saorge riapre le porte per un pomeriggio speciale tra storie e golosità

Domenica 7 dicembre alle ore 14:30, il Monastero di Saorge riaprirà eccezionalmente le sue porte per un pomeriggio unico all’insegna di storie e golosità. Un’occasione perfetta per trascorrere del tempo in famiglia, ascoltando un racconto originale e gustando dolci prelibatezze.

Lo spettacolo «C’era una volta la Befana»

La Befana, figura amata dai bambini di tutte le età, ha una lunga carriera alle spalle: da tempi immemorabili porta dolcetti ai bambini per celebrare l’Epifania. Tuttavia, quest’anno affronta una difficoltà inaspettata: i tempi cambiano e la Befana rischia di perdere popolarità, con il serio rischio di non riuscire più a pagare l’affitto.

Per risolvere il problema, la vecchia signora escogita un’idea originale e divertente: iscriversi a un’agenzia di relooking per rinnovare il proprio stile e diventare più moderna!

La storia, scritta appositamente da Francesco Scarrone, viene raccontata con ironia e simpatia da Elisa Nesta, attrice e musicista, per un’esperienza coinvolgente e piena di sorrisi.

Il momento goloso

Al termine dello spettacolo, i partecipanti potranno gustare piccole dolcezze e una cioccolata calda preparate dallo chef Yohan Linard del ristorante Ca beigne di Tende. Un modo dolce per concludere un pomeriggio speciale immersi nell’atmosfera del Monastero.

Informazioni pratiche

Età consigliata: a partire dai 6 anni

Tariffe: adulti 7€ | gratuito per bambini, giovani fino a 26 anni, disoccupati, ecc.

Prenotazione consigliata via e-mail: monastere-de-saorge@monuments-nationaux.fr (posti limitati).

I bambini devono essere accompagnati da un adulto responsabile.

Non perdete l’occasione di vivere un pomeriggio magico tra racconti, musica e dolci!



