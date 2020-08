I Summer Party sono tornati sulla terrazza del Casino Barrière Menton

Dall'ambizioso programma di rinnovamento al Casino Barrière Menton del 2015 per € 3,260 milioni, lo stabilimento si è costantemente reinventato.



Il suo nuovo Direttore Generale, Geoffrey D'Hier, si è stabilito dal 16 marzo, quando il casinò ha dovuto chiudere alcuni giorni prima a causa del confinamento.



Precedentemente a capo del Casino Barrière de Niederbronn in Alsazia, il suo trasferimento in Costa Azzurra lo ha entusiasmato. Ha la testa piena di progetti e la giusta quantità di energia per realizzarli. Intende essere una continuazione del lavoro avviato dal suo predecessore Christophe PI, che ha assunto la direzione del Club Barrière Paris 104.



Lanciati 5 anni fa e offerti solo nei fine settimana, i Summer Party al Casinò Barrière de Menton invitano i loro ospiti quest'anno sino al 30 agosto, dall'ora dell'aperitivo a tarda notte (dalle 19:00 alle 02:00).



Queste feste estive ti permettono di bere qualcosa con gli amici e perché no accompagnarle con un tavolo da condividere o un piatto di tapas e farti godere una delle più belle viste sul mare di Mentone, il tutto all'aria aperta con i suoni di DJ Live!



5 DJ prenderanno posto alla consolle alternandosi per creare un'atmosfera unica per i clienti e serate speciali (Latin Addict, Provok Party) ed eventi speciali come le sessioni Zumba sono in programma quest'estate.



Informazioni pratiche: https://www.casinosbarriere.com

l'accesso alla terrazza è riservato agli adulti ed è soggetto alla presentazione di un documento di identità.



Happy Hour dalle 19:00 alle 20:00: -50% sulle bevande, escluse le bottiglie

Offerta Hello Summer a 25 € anziché 35 €: Una bottiglia di vino La Petite Senna (rosato, bianco o rosso a scelta) + un tavolo da condividere .

Prenotazione consigliata.



Il night club Le Brummell rimane chiuso quest'estate a seguito delle misure di sicurezza relative al COVID -19.



Il menu estivo del ristorante Colombale è stato presentato questa settimana.

Dalla terrazza Colombale che si affaccia sul mare o al fresco all'interno con il suo arredamento art deco che è rimasto intatto, il Colombale offre una cucina gustosa e generosa che si evolve con le stagioni.

Il menu estivo ti dà la scelta di specialità del sud come zucchine e sformato di melanzane con gazpacho di pomodoro aromatizzato agli agrumi, gamberi interi alla plancha o risotto con capesante e asparagi.

Un menu a 14,50 € (piatto del giorno o specialità di pasta dall'artigiano Pasta Fresca Morena + un dolce + un caffè) viene offerto a pranzo dal lunedì al venerdì.