Covid, il Prefetto delle Alpi Marittime: “Tutti a casa dalle 18!”

La notizia era nell’aria da alcuni giorni, anche se alcuni amministratori di comuni dell’Ovest del Dipartimento avevano cercato d’impedirne l’attuazione, poi il Prefetto ha deciso: da stasera alle ore 18 scatta il coprifuoco e tutti dovranno restare in casa.

Il provvedimento vale per tutto il Dipartimento delle Alpi Marittime, dove si teme per una terza ondata della pandemia e si cerca di correre ai ripari mentre le vaccinazioni sono state avviate nella giornata di San Silvestro.

Il livello di infezione ha raggiunto quota 295 su 100mila abitanti e la situazione è preoccupante.

Il provvedimento di Bernard Gonzalez, Prefetto delle Alpi Marittime, limita fortemente la mobilità delle persone, non tanto per l’anticipazione di due ore del coprifuoco, che ora scattava alle 20, quanto per la quasi totale assenza di deroghe che poi possono facilmente venire aggirate.

In sostanza il “tutti a casa” consente a ben poche categorie di poter continuare ad uscire di casa dopo le 18.